ASSE, Puel pousse Ruffier vers la sortie

L'entraîneur de Saint-Etienne a indiqué qu'il compte continuer à titulariser Jessy Moulin la saison prochaine.

L'aventure de Stéphane Ruffier à l'AS Saint-Etienne est en passe de se terminer en eau de boudin. Cadre indiscutable de l'ASSE sous Christophe Galtier, l'ancien portier de l'AS a souvent sauvé les Verts dans les gros matches et a brillé plusieurs saisons, permettant à son équipe d'accrocher plusieurs fois une place en . Mais la saison 2019-2020 a été un long tunnel sans fin pour le gardien de l'AS Saint-Etienne.

Moins performant, Stéphane Ruffier a été le grand perdant de l'arrivée de Claude Puel à la tête des Verts. Le technicien français, déçu de ses performances, a placé le vice-capitaine sur le banc au profit de Jessy Moulin à la mi-février et ce jusqu'à la fin de la saison. Mais ce n'est pas tout, cette situation va perdurer chez les Verts. Dans une interview accordée à Le Progrès, Claude Puel a confirmé le statut de numéro 1 de Jessy Moulin, et en a déjà averti Stéphane Ruffier.

Puel veut jouer la Ligue Europa

"J’ai eu une discussion avec Stéphane pour lui dire que Jessy démarrera la saison. Au départ de cette histoire, j’avais prévu de faire souffler Stéphane un match ou deux. Et puis il y a eu une situation qui a débordé des choses extra-sportives qui se sont passées. À l’époque, j’avais envie de voir Jessy Moulin se positionner autrement que dans une position d’intérimaire. Il a eu une opportunité donnée et Jessy a su la saisir", a expliqué l'entraîneur de l'ASSE.

Après avoir officialisé le statut de numéro 1 pour Jessy Moulin, et par conséquent de numéro 2 pour Stéphane Ruffier, Claude Puel a ouvert la porte à un départ du gardien de 33 ans : "Stéphane possède encore un an de contrat et je respecterai sa décision. On étudiera, s’il le souhaite, toute possibilité qui se présentera". Pour rappel, Stéphane Ruffier est sous contrat jusqu'en juin 2021 avec l'AS Saint-Etienne. L'entraîneur des Verts espère disputer la Ligue Europa la saison prochaine si la finale de la n'est pas jouée.

"Nous avons bataillé pour en arriver là. C’est inscrit où dans les textes que le 5e ou le 6e du championnat pourrait prendre notre place ? Nos présidents (Bernard Caïazzo et Roland Romeyer) et Noël Le Graët (président de la Fédération) doivent se rencontrer au sujet de la finale. L’impossibilité de la jouer n’a pas été prévue dans les règlements. Même si nous nous plierons à la décision de la Fédération, il serait inconcevable que la Coupe de n’ait aucun représentant en Coupe d'Europe", a expliqué l'ancien entraîneur de Nice, et .