ASSE, Printant : "Tout faire pour gagner"

Ghislain Printant, le coach de l’ASSE, est déterminé à mener son équipe à la victoire, jeudi lors du match de Ligue Europa contre Wolfsburg.

L’ASSE a très mal entamé son parcours en en s’inclinant face à La Gantoise, l’équipe supposée la plus faible de sa poule. Avec de fâcheux faux-pas, les Foréziens se retrouvent déjà dans l’obligation de gagner. Et c’est bien ce qu’ils comptent faire jeudi lors de la venue de Wolfsburg à Geoffrey Guichard.

Revigorés par la victoire à Nîmes le week-end dernier, les Stéphanois espèrent aussi se remettre à l’endroit en Coupe d’Europe. Ghislain Printant, leur entraineur, l’a clairement indiqué lors de la conférence de presse d’avant-match. « On doit gagner devant nos supporters. On va mettre tout en œuvre pour réussir cette mission, a-t-il confié. Après, on sait à qui on a affaire avec cette équipe de Wolfsburg qui est invaincue depuis le début de la saison. Elle est très solide, difficile à manœuvrer. À nous de la déstabiliser, de performer sur le domaine offensif tout en gardant cette solidité défensive qu'on a pu avoir à Nîmes dimanche. »

« On doit parvenir à performer à domicile »

L’objectif de l’ASSE c’est le championnat, mais Printant a insisté sur la nécessité de bien figurer sur la scène continentale, et aussi de chasser le doute au maximum. « On sait tous les échéances à venir, l'importance de demain (jeudi), de cette réception de Wolfsburg après avoir perdu à La Gantoise. Si on veut atteindre notre objectif, on doit parvenir à performer à domicile, a tonné le technicien. À nous de mettre tous les ingrédients qu'il faut, à nous de ne pas nous poser de questions. C'est la deuxième journée, on est à la maison, on doit pouvoir répondre présent pour pouvoir gagner ce match. Car si on le gagne, il nous permettra de continuer à espérer dans cette compétition. »

Concernant son propre cas, et alors que le nom de Claude Puel circule avec insistance du côté de l’Etrat, Printant a affirmé être totalement détaché. « Je ne mets jamais en avant ma situation. Ce qui compte, c'est le club et l'équipe. C'est un match de Coupe d'Europe qu'on prépare. On essaye d'y mettre tout notre professionnalisme à travers des enseignements sur l'équipe adverse et en mettant l'équipe dans les meilleures dispositions pour aller chercher cette victoire qui fait défaut au public stéphanois », a conclu Printant.