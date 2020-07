ASSE - Le jeune Lucas Gourna-Douath déjà convoité

Passé pro cet été à l'ASSE, celui qui est considéré comme l'une des principales promesses du club a été convoité à l'étranger. Il a préféré les Verts.

Seulement âgé de 16 ans, Lucas Gourna-Douath, qui a signé son premier contrat professionnel cet été, est déjà convoité. En effet, celui qui est apparu à plusieurs reprises dans l'équipe entraînée par Claude Puel durant cette préparation estivale a reçu des propositions venant de l'étranger selon son entourage. Néanmoins, le milieu de terrain, révélation des équipes de jeunes de l'ASSE la saison dernière, a privilégié la stabilité, estimant avoir toutes ses chances de se développer dans le Forez.

"Maintenant c’est à lui d’aller chercher ses garanties"

"Nous avons reçu des propositions importantes mais le meilleur projet était celui de l'ASSE. Pour nous l’étranger c'était prématuré, car il faut que le joueur ait des fondations solides et un bagage scolaire pour y réussir. Nous voulions que le premier contrat de Lucas soit signé dans son club formateur", a ainsi expliqué l'entourage du joueur, dans les colonnes de Foot , avant de souligner la maturité de celui qui est déjà appelé régulièrement avec l'Equipe de .



"On sait que le club promeut et propulse les jeunes très rapidement. C’est dans son ADN. On sait donc que si Lucas Gourna passe pro, à un moment donné il aura sa chance. Il a été mis dans les meilleures dispositions, il a repris avec les pros, maintenant c’est à lui d’aller chercher ses garanties. Il y a la vérité du terrain et c’est à lui de démontrer ses qualités. C’est un garçon très organisé. Il a une certaine maturité au sujet de tout ce qui gravite autour de sa profession. Il est très consciencieux. Il fait attention à son hygiène de vie, à ce qu’il fait sur et en dehors du terrain, à ses relations", précise l'entourage. Des fondations solides pour ce jeune espoir tricolore.