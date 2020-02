ASSE - Claude Puel : "On sent le groupe concentré"

En conférence de presse avant le déplacement à Metz, l'entraîneur de l'ASSE s'est félicité de voir son groupe concerné ces dernières semaines.

Après une série de quatre défaites consécutives en , l'AS Saint-Etienne est sur le chemin de la rédemption ces dernières semaines. Restant sur trois succès consécutifs toutes compétitions confondues, les Verts se déplacent à Metz, dimanche (17h00), avec la ferme intention d'enchaîner. Présent en conférence de presse à l'Etrat, vendredi, Claude Puel, l'entraîneur du club du Forez, estimait que ce déplacement était plus périlleux qu'il n'y paraît. Relachement interdit.

"J’ai aimé l’état d’esprit de mes joueurs lors des derniers matches​"

"Metz est en forme. Cette équipe a réussi un très bon match à Reims (victoire 1-0) et revient bien dans le championnat. On doit se méfier d'autant qie tous nos matches sont compliqués, même celui contre le . Et puis, on n’est pas trop loin d’eux au classement. On est quinzièmes (Metz occupe la 16e place avec 5 points de moins). Il ne faut pas penser qu’un déplacement à Metz est une rencontre facile. Les matches, il faut les jouer", a prévenu Claude Puel.

"J’ai aimé l’état d’esprit de mes joueurs lors des derniers matches. On sent le groupe concentré. Récupérer des blessés de longue durée apporte de la fraîcheur, de l’envie à l’entraînement et des possibilités dans le turnover. Des joueurs qui n’avaient pas ou peu de temps de jeu ont également contribuer à nos derniers résultats. J’espère qu’on va garder ce visage-là", a ensuite ajouté le technicien, déterminé. À ses joueurs de faire de même face aux Grenats.