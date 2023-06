AS Roma – Mourinho veut s'offrir un vainqueur de Ligue des Nations

Déçu par la 6ème place en Serie A, Mourinho met la pression pour renforcer l'AS Roma. Il veut désormais s'offrir un vainqueur de Ligue des Nations.

Il y en a qui ne traînent pas en chemin, et cela semble être le cas de l'AS Roma de José Mourinho. Sixièmes en championnat et défaits en finale de Conférence League à l'issue d'une saison trop irrégulière, les Giallorossi ne veulent pas stagner et se montrent actifs en ce début de mercato pour mettre le plus rapidement possible à jour un effectif à renforcer. Après Houssem Aouar et Evan N'Dicka, José Mourinho veut désormais s'offrir un vainqueur de la Ligue des Nations.

Un vainqueur de Ligue des Nations à la Roma?

Si la grave blessure de Tammy Abraham semblait prémisse d'une grosse présence de l'AS Roma sur le marché des transferts pour le poste d'avant-centre, les Romains ont jusqu'à présent privilégiés d'autres secteurs : José Mourinho est pragmatique, il faut avant tout renforcer les zones les moins solides de l'effectif, soit une plus grande profondeur de banc en défense et au milieu de terrain. C'est ce qui explique les premiers achats des Giallorossi : le prometteur défenseur central Evan N'Dicka et le talentueux médian Houssem Aouar. Après ces deux prises françaises, le Special One s'intéresse désormais à un vainqueur de Ligue des Nations.

Selon le Corriere dello Sport, le Mou aurait en effet expressément demandé à ses dirigeants de ramener Weston McKennie dans la capitale italienne. Présent en Serie A depuis trois ans, le milieu de terrain américain revient cet été à la Juventus après un prêt décevant du côté de Leeds en Premier League. Des performances et un état d'esprit moyens qui poussent désormais la Vieille Dame à ouvrir la porte à un transfert, ce dont aimerait profiter l'entraîneur portugais pour rapatrier celui qui vient de remporter la Ligue des Nations CONCACAF contre le Canada (2-0).