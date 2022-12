AS Roma : Mourinho au Portugal ? La déclaration enflammée de Tammy Abraham

L'attaquant de l'AS Roma considère son entraîneur comme une figure paternelle et n'est pas surpris de le voir lier au Portugal.

José Mourinho est un gagnant. Le vainqueur avéré - qui a remporté de grands trophées à Porto, Chelsea, l'Inter, le Real Madrid et Manchester United - est censé revenir dans son pays natal pour prendre la relève de Fernando Santos à la tête de l'équipe nationale. Cela fait des années que la Fédération Portugaise rêve de José Mourinho.

"Tout le monde le veut"

Et plus que jamais, la possibilité de voir José Mourinho être le sélectionneur du Portugal paraît être viable. Il a été suggéré que Mourinho pourrait combiner ses rôles avec le Portugal et la Roma, et Abraham espère que l'homme de 59 ans continuera à faire partie du projet à long terme au Stadio Olimpico après avoir apporté une contribution importante à sa carrière.

L'attaquant anglais, qui a inscrit 27 buts pour la Roma la saison dernière, a déclaré à la Gazzetta dello Sport ce qu'il pensait de son entraîneur à nouveau courtisé sur le marché : "C'est un grand entraîneur et bien sûr, tout le monde le veut. C'est un honneur qu'un pays important comme le Portugal le poursuive. Je suis sûr que l'entraîneur est concentré sur la Roma".

"Mourinho est comme un oncle pour moi"

"Nous avons lu beaucoup de choses, mais nous n'en avons pas parlé et José Mourinho a toujours essayé de nous faire progresser, nous sommes concentrés sur la saison", a ajouté Tammy Abraham. L'ancien attaquant de Chelsea, qui a explosé sous les couleurs de l'AS Roma, s'est confié sur sa relation très particulière avec José Mourinho.

"Je l'ai déjà dit dans le passé, pour moi, l'avoir ici est comme avoir un oncle. C'est comme ça que j'ai toujours vu l'entraîneur. Il est une référence et il veut le meilleur de moi, donc il me motive dans tous les sens. Il me dit quand je ne joue pas bien et même quand je le fais, il n'est pas satisfait. C'est ce dont j'ai besoin. Un entraîneur qui me guide toujours", a conclu l'Anglais.

Mourinho est lié par un contrat à la Roma, une équipe qu'il a guidée vers la gloire en Europa Conference League la saison dernière, jusqu'en 2024 et n'a pas encore fait de déclaration publique sur ses plans futurs. Le Portugal est à la recherche d'un nouveau sélectionneur après le départ de Santos, suite à la défaite en quart de finale de la Coupe du monde 2022 contre le Maroc. De grandes décisions doivent être prises quant à l'identité du prochain entraîneur et au sort réservé à Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, qui commence à jouer un rôle plus secondaire pour son pays.