AS Roma : José Mourinho met un joueur à la porte

José Mourinho n'a pas digéré le match nul de l'AS Roma contre Sassuolo et l'un de ses joueurs va en payer les pots cassés.

José Mourinho a toujours eu un caractère bien trempé, ce n'est pas une nouveauté. Partout où il est passé, le Portugais a imposé sa loi et parfois il a été dur, voir même très dur à l'encontre de certains de ses joueurs. En règle générale, ses joueurs l'adorent ou le détestent. Et bien il y en a un pour qui ce sera très certainement la seconde catégorie qui sera choisie.

"Un joueur non-professionnel"

L'entraîneur de la Roma était d'humeur impitoyable après avoir vu son équipe perdre des points contre Sassuolo mercredi en Serie A. Tammy Abraham a marqué son premier but en championnat depuis septembre pour donner l'avantage aux visiteurs après 80 minutes, mais Sassuolo est revenu cinq minutes plus tard pour arracher un point.

"C'était une équipe qui voulait gagner contre un adversaire difficile, je suis désolé que les efforts de l'équipe aient été trahis par l'attitude d'un joueur non professionnel", a déclaré l'entraîneur portugais de l'AS Roma à DAZN après la rencontre. "Une attitude non professionnelle qui n'est pas juste envers ses coéquipiers, c'est ce qui me déçoit".

"En janvier, il doit se trouver un autre club"

"Un point à l'extérieur n'est toujours pas un résultat négatif et je suis heureux de l'attitude générale de mon équipe", a ajouté l'entraîneur de l'AS Roma. Mourinho a toutefois refusé de révéler l'identité du joueur : "Je ne vous le dirai pas. J'avais 16 joueurs sur le terrain ce soir et j'ai aimé l'attitude de 15 d'entre eux. En janvier, il doit se trouver un autre club."

Reste à savoir si José Mourinho appliquera sa menace à exécution, mais une chose est sûre, si le Portugais fait une telle annonce en publique, il fera tout pour tenir sa parole. Il n'est pas tout à fait clair à qui José Mourinho s'adressait avec ses commentaires, mais il a clairement exprimé ses sentiments avant le mercato de janvier concernant le joueur en question.

Mourinho a vécu une semaine frustrante après avoir vu son équipe battue à la Lazio dimanche, puis perdre à nouveau des points à Sassuolo. L'équipe de José Mourinho jouera son dernier match de Serie A avant la Coupe du monde dimanche face au Torino. Nul doute que le Portugais attend une réaction de la part de ses hommes.