AS Monaco : Où en est la rénovation du stade Louis-II ?

Le coût des travaux de rénovation du stade Louis-II explose mais le gouvernement monégasque se montre rassurant.

Depuis 2014, l'AS Monaco, qui est un club omnisports, a entrepris de rénover l'ensemble des infrastructures du stade Louis-II (stade de foot, centre nautique, salle de basket). Une enceinte inaugurée en 1985 et qui est aujourd'hui vétuste.

Face à l'explosion de l'enveloppe allouée pour cette rénovation (qui est passée de 240 millions d'euros à 355 millions d'euros), le journal Monaco-Matin a interpellé le gouvernement monégasque pour faire le point sur l'avancée des travaux.

Fin des travaux dans une dizaine d'années

L'équipe du conseiller-ministre Patrice Cellario a répondu à nos confrères de Monaco-Matin en se montrant rassurant : « Les travaux avancent par phases. Les phases qui pouvaient être mises en chantier sans trop de difficultés l'ont été (Centre nautique, loges VIP, pelouse, piste d'athlétisme, parvis, salle Gaston-Médecin). Parallèlement, les études se poursuivent et vont durer encore deux années au moins. Le sujet est particulièrement complexe, notamment en matière d'enclenchement des phases et travaux vis-à-vis du fonctionnement du bâtiment. Compte tenu des contraintes liées à l'exploitation du stade qui doit être maintenue, on peut raisonnablement conduire l'opération de restructuration à son terme sur une dizaine d'années. »

Une architecture modifiée ?

Monaco-Matin a demandé si l'architecture du stade Louis-II pouvait être modifiée. Oui et non répond le gouvernement monégasque : « Sans remettre en cause la géométrie générale du bâtiment, le traitement architectural de l'enveloppe fait partie intégrante de la mission confiée à l'architecte en charge du projet, notamment pour et dans la prise en considération des problématiques de performance énergétique. Les propositions architecturales en résultant seront soumises à l'appréciation du Souverain. »

Le retour des concerts à Louis-II ?

Les stades de football servent généralement à accueillir des concerts ce qui n'est pas vraiment le cas du stade Louis-II. Depuis son inauguration Les Trois Ténors (1996), Muse (2007) et les Eagles (2011) s'y sont produits.

Malgré les travaux de rénovation, les concerts devraient encore être très rares à Louis-II : « Les contraintes structurelles ont été considérées comme trop importantes et disproportionnées, notamment au niveau de la dalle supportant la pelouse et la piste d'athlétisme. »

La fin des sièges jaunes ?

C'est une bizarrerie du stade Louis-II : tous les sièges sont jaunes alors que les couleurs du club sont le rouge et le blanc.

Les supporters ont demandé que pour les cent ans du club (en 2024), les sièges jaunes soient retirés. Pour le moment, le gouvernement de la Principauté n'a pas encore pris sa décision : « La question des sièges sera réglée dans le cadre des travaux de rénovation des tribunes, le remplacement des assises devant être traitée en lien avec celle des ouvrages les supportant. Dans l'intervalle, plusieurs solutions sont envisageables, dont celle des housses, mais ces équipements ont un coût non négligeable et une utilisation raisonnée des crédits fait également partie de la feuille de route du gouvernement. »