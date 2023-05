AS Monaco – Montpellier HSC : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Monaco-Montpellier.

Monaco veut se faire pardonner

Balayé par le RC Lens 3-0 à Bollaert lors de la précédent journée, Monaco (4e avec 61 points) va tenter de se faire pardonner devant son public à l'occasion de la réception de Montpellier (13e avec 40 points).

« On sait que les supporters ont été déçus mais se faire pardonner avec des mots, c'est trop facile. Il faut se faire pardonner en tant qu'équipe sur le terrain. C'est le moment de rebondir. Il faut regarder devant, pas derrière », a ainsi déclaré Philippe Clement, le coach de l'ASM lors de la conférence de presse d'avant-match.

Date, horaire et lieu de Monaco – Montpellier

Date Dimanche 30 avril 2023 Ville Monaco (Monaco) Stade Stade Louis-II Heure du coup d'envoi 13h00 heure française Compétition 33e journée de la Ligue 1 Uber Eats Arbitre de la rencontre Monsieur Marc Bollengier (France)

Sur quelle chaîne voir le match Monaco – Montpellier ?

En France, la rencontre entre Monaco et Montpellier sera diffusée sur Canal+ Foot.

Le streaming pour voir le match Monaco – Montpellier

En France, il sera de possible de voir le match Monaco-Montpellier en streaming sur l'application MyCanal.

Les compositions probables de Monaco – Montpellier

Pour cette rencontre, Monaco devra se passer des services de Malang Sarr (douleurs abdominales) et de Breel Embolo (réathlétisation).

En revanche, Eliesse Ben Seghir et Aleksandr Golovine ont fait leur retour à l'entraînement cette semaine et feront partie du groupe monégasque. Le jeune Ben Seghir a d'ailleurs été laissé à la disposition de l'équipe première alors qu'il est éligible pour la finale de la Coupe Gambardella (Monaco affronte Clermont en finale de cette compétition ce week-end).

De son côté, Montpellier sera privé de Téji Savanier qui est suspendu ainsi que de Théo Sainte-Luce et Maxime Estève (tous deux en réathlétisation). Deux joueurs montpelliérains sont incertains pour cette rencontre : Christopher Jullien (hanche) et Mamadou Sakho (douleur musculaire.

L'équipe probable de Monaco : Nübel - Vanderson, Maripan, Disasi, Caio Henrique - Diatta, Camara, Fofana, Jakobs - Volland, Ben Yedder. L'équipe probable de Montpellier : Lecomte - Sacko, Jullien, Kouyaté, Sylla - Ferri, Leroy - Nordin, Khazri, Mavididi - Wahi.

Les statistiques à connaître avant Monaco – Montpellier

● Parmi les 27 équipes que Monaco a affrontées au moins 30 fois en Ligue 1, Montpellier est celle face à qui l'ASM affiche son meilleur pourcentage de victoires dans l'élite (56.1% – 32/57).

● Monaco n'a perdu que 2 de ses 28 réceptions de Montpellier en Ligue 1 (17 victoires, 9 nuls), en janvier 1994 (1-2) et en décembre 2018 (1-2).

● Montpellier a perdu 7 de ses 9 matches face à une équipe de l'actuel top 5 de Ligue 1 cette saison, pour 2 résultats nuls, contre Lens le 25 février (1-1) et à Marseille le 31 mars (1-1).

● Monaco n'a remporté que 3 de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), après s'être imposé lors de 7 de ses 9 précédents (2 nuls). Vaincu à Lens (0-3), l'ASM n'a plus connu 2 revers de rang dans l'élite depuis août 2021 (à Lorient puis v Lens).

● Depuis la 23e journée et le retour de Michel Der Zakarian sur son banc, Montpellier a empoché 20 points en Ligue 1 (6 victoires, 2 nuls, 2 défaites), seuls Paris et Marseille (21 chacun) faisant mieux. Sur la période, les Héraultais affichent aussi la co-meilleure défense de l'élite en compagnie d'Auxerre (7 buts encaissés).

● Monaco est la seule équipe de Ligue 1 ayant inscrit au moins 10 buts lors de chaque quart d'heure de Ligue 1 cette saison (respectivement 10, 12, 11, 12, 11 et 10).

● Le gardien de Monaco Alexander Nübel n'affiche que 68.4% de tirs arrêtés en Ligue 1 depuis la reprise post-Coupe du Monde, le plus faible pourcentage pour un gardien ayant évolué au moins 2 fois avec une équipe de l'actuel top 10 sur la période.

● Benjamin Lecomte va retrouver Monaco, avec qui il a disputé 56 matches de Ligue 1 entre août 2019 et mai 2021. Depuis son retour dans les cages de Montpellier lors de la 20e journée, il est le gardien qui affiche le meilleur pourcentage de tirs arrêtés (79.7%) parmi ceux ayant disputé plus de 2 rencontres.

● Philippe Clement affiche une moyenne de 1.98 point par match sur le banc de Monaco, c'est mieux que son prédécesseur sur le Rocher, Niko Kovac (1.88), inscrivant plus de buts par rencontre (2.0 contre 1.84) et en encaissant légèrement plus (1.24 contre 1.14). Tous coaches de l'ASM confondus, il n'y a d'ailleurs que Claudio Ranieri (2.11) qui affiche un meilleur ratio points/rencontre dans l'élite que le Belge parmi les entraîneurs non-intérimaires.

● Michel Der Zakarian va diriger son 153e match sur le banc de Montpellier en Ligue 1 (57 victoires, 53 nuls, 42 défaites) et dépasser René Girard pour devenir le 2e coach ayant connu le plus de rencontres sur le banc du club héraultais dans l'élite, derrière Michel Mézy (217).

