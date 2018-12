AS Monaco, Jean-Luc Ettori se paye Thierry Henry : "Il a manqué d'humilité"

Mythique gardien de l'AS Monaco, Jean-Luc Ettori n'a pas été tendre avec Thierry Henry, l'entraîneur du club de la principauté.

L'AS Monaco est tombé dans le match de la peur ce samedi soir contre l'En-Avant Guingamp. Les hommes de Thierry Henry en difficulté en Ligue 1 affrontaient le dernier du classement mais ont été contraint de s'incliner. Les Bretons plus réalistes ont pris l'avantage sur deux contre-attaques et l'ont emporté laissant l'AS Monaco dans la zone rouge lors de la trêve hivernale.

Ancien gardien mythique de l'AS Monaco, Jean-Luc Ettori a été invité à commenter la situation de crise du club de la principauté dans les colonnes de L'Equipe, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il ne s'est pas montré tendre envers Thierry Henry, le jeune entraîneur des rouge et blanc, arrivé en cours de saison : "Titi a manqué d'humilité. Ce n'est pas parce que tu connais le foot que tu peux entraîner et que tu connais la Ligue 1".

"Il est mort s'il jette l'éponge"

L'article continue ci-dessous

"Il ne s’agit pas d’un mauvais choix, mais il a été prématuré. Jardim est parti dans la précipitation et Henry est arrivé dans l’urgence. Je ne veux pas lui taper dessus, mais “Titi” a manqué d’humilité. De plus, il est arrivé seul, ou presque. Ses deux adjoints sont bien gentils, mais ils ne savent rien de ce championnat", a détaillé l'ancien portier de l'AS Monaco sur le champion du monde 1998.

En revanche, Jean-Luc Ettori ne voit pas Thierry Henry quitter le navire de lui-même avant la fin de la saison : "Jeter l'éponge ? Il est mort s'il fait ça. Il pourrait fournir toutes les explications qu'il veut, son départ à la première difficulté serait analysé comme un "courage, fuyons !" si "Titi" s'en sort, cet apprentissage dans le dur lui fera du bien".

"Le mercato ? Ce n'est pas si évident que cela. On a déjà connu ça en 2010-2011. Monaco avait recruté en janvier mais à force de tenir le même discours rassurant le club était descendu en encaissant un but à la 94ème contre Lens. Il faut que les Monégasques se mettent dans la tête qu'ils peuvent être relégués. Sinon, ils y vont tout droit. Parce que si le groupe ne se trouve pas habité par ça, il ne trouvera pas cette motivation à l'extérieur", a conclu l'ancien portier.