AS Monaco, Golovin ferme la porte à un départ cet été

Après une première saison compliquée sur le Rocher, l'international russe est revanchard et n'entend pas quitter Monaco cet été.

Arrivé en juillet 2018 en provenance du contre 30 millions d'euros à l'AS , Aleksandr Golovin ne s'attendait certainement pas à vivre une telle saison avec les Rouge et Blanc. Le Russe est passé par tous les états entre la lutte pour le maintien, les changements d'entraîneurs à répétition et les prestations en dents de scie. Néanmoins, Aleksandr Golovin n'a pas voulu claquer la porte à l'AS Monaco en si peu de temps.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Aleksandr Golovin a confié à l'agence russe ITAR Tass qu'il ne compte pas quitter l'AS Monaco lors du marché des transferts estival et ce peu importe le club intéressé : "Non, on ne m’a pas proposé de partir. Mais pour être honnête, même si un club voulait me recruter et m’appelait cet été, je refuserais. Cela ne fait qu’une saison que je suis là. Peu importe qui m’appelle, le ou le . C’est non. Je n’aime pas changer d’équipe chaque année".

"Monaco doit viser les premiers rôles"

Après une première saison d'adaptation compliquée, le meneur de jeu passé par le CSKA Moscou entend montrer un tout autre visage cette saison et semble enfin adapté au football français : "Je comprends l’entraîneur presque complètement. Il parle français et il n’a pas besoin de passer en anglais pour communiquer avec moi. Et dans la communication de tous les jours, je mélange un peu tout. J’utilise l’une et l’autre langue".

L'AS Monaco, qui a joué le maintien jusqu'à la dernière journée la saison dernière, a retrouvé la confiance ce qui rend optimiste le milieu de terrain de 23 ans : "Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de conversation spécifique. Mais tout le monde comprend que Monaco doit viser les premiers rôles. Mais il n’y avait pas encore de détails de la part de la direction. Je pense que dans la nouvelle saison tout ira beaucoup mieux pour nous".

Auteur d'une 2018 plus que réussie avec la , Aleksandr Golovin n'est pas parvenu à montrer son réel niveau la saison dernière, à l'image de l'AS Monaco. Mais le natif de Kaltan va devoir hausser son niveau de jeu comme l'ensemble de son équipe afin que le club de la principauté retrouve ses ambitions et une place sur le podium afin de disputer la prochaine .