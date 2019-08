AS Monaco, Ben Yedder dans le groupe

Arrivé en milieu de semaine à Monaco, l'international français est déjà dans le groupe pour le déplacement à Metz.

Attendu comme le messie dans la Principauté, Wissam Ben Yedder risque de faire ses débuts avec l'AS plus vite que prévu. Lourdement battu sur sa pelouse contre l'Olympique Lyonnais en ouverture de la , Monaco a manqué de solution dans le secteur offensif. Si Leonardo Jardim va pouvoir compter sur le retour de suspension de Radamel Falcao, il va également pouvoir compter sur sa recrue estivale.

En effet, Wissam Ben Yedder, arrivé ce mercredi à l'AS Monaco en provenance du contre environ 30 millions d'euros et Rony Lopes, est déjà dans le groupe de Leonardo Jardim. En déplacement à Metz, l'AS Monaco va pouvoir s'appuyer sur l'international français, ainsi que sur les retours de Keita Baldé et Radamel Falcao. Pas sûr en revanche que l'ancien attaquant de soit aligné dès le coup d'envoi.

L'article continue ci-dessous

Le groupe Rouge et Blanc pour le déplacement à Metz (J2 - ) #FCMASM #DAGHEMUNEGU pic.twitter.com/YDgB739X7c — AS Monaco (@AS_Monaco) August 16, 2019

En conférence de presse, Leonardo Jardim avait déjà évoqué la possible présence de Wissam Ben Yedder : "Aujourd’hui on a plus de solutions offensives. Ben Yedder, Onyekuru, Balde… Ils n’ont pas tous eu la même préparation. Il y’a encore des efforts à faire pour être à 100%. Il a joué 20 minutes avec Séville en pré-saison. Il a maintenant besoin de jouer plus. Il a le bon état d’esprit et la motivation. Je l’attends au top de sa forme après la trêve internationale. Son profil va offrir des solutions à l’équipe : notamment plus de présence devant la surface. On a besoin de joueurs qui déstabilisent l’adversaire dans les 30 derniers mètres".

"Ben Yedder est un joueur important qui a marqué beaucoup de buts ces dernières années. On peut l’associer à un deuxième attaquant. Ils sont compatibles avec Falcao pour jouer ensemble sur le front de l’attaque. Falcao a très bien travaillé cette semaine avec une bonne attitude et beaucoup d’envie. Ça fait 3 semaines qu’il est avec nous et il a déjà une bonne condition, bien sûr je compte sur lui", a conclu l'entraîneur portugais.

"Je suis très content de m’engager avec l’AS Monaco. J’ai senti une volonté forte de la part du Club de me faire venir. J’ai choisi Monaco car je crois dans ce projet et je suis déterminé à faire tout mon possible pour aller au bout de nos ambitions communes. Je viens avec l’intention de prouver, comme toujours, mes qualités et avec l’envie de franchir un nouveau palier. Je veux remercier le club pour la confiance qu’il me témoigne. C’est une très belle journée et le commencement d’une nouvelle histoire que j’ai maintenant hâte de débuter", a indiqué le Français juste après sa signature et sa nouvelle aventure pourrait débuter dès ce samedi soir.