Arteta séduit par « le nouveau Aubameyang »

L’entraineur d’Arsenal a fait savoir qu’il n’a jamais vu Pierre-Emerick Aubameyang travailler autant que ces derniers jours.

Après une campagne difficile durant la campagne écoulée, Aubameyang commence à retrouver ses bonnes habitudes cette saison. Cela s’est notamment vérifié lors du match de vendredi contre Aston Villa où il s’est offert un but.

Et Arteta pense que l'international gabonais peut s’améliorer encore plus et guider les Gunners vers de grands succès. "Je n'ai jamais vu Auba transmettre ce qu'il fait maintenant", a déclaré le coach espagnol sur le site officiel du club.

« Aubameyang doit avoir un rôle plus important »

« À part les buts, la célébration quand ils mettent le ballon dans les filets, voyez-vous la façon dont il court ? La façon qu’il a de prendre le ballon et d’orienter le jeu. Je préfère cet Auba. Pour moi c'est un déclic. Il se rend compte que son rôle doit aller bien au-delà [de celui qu’il avait avant] », a poursuivi le coach ibérique à propos de l'ancien stéphanois.

Arteta a conclu en lâchant : « Il devait prendre les devants. Je dirais la même chose avec Laca [Alexandre Lacazette]. Ils donnent l'exemple et pas seulement lors des matches mais aussi sur le terrain d'entraînement. »

Aubameyang en est à quatre buts inscrits et une passe décisive offerte depuis l’entame de la saison en Premier League. Lacazette, lui, compte une seule réalisation. Le Français a longtemps été cantonné sur le banc avant de retrouver un statut important.

Après un début de parcours compliqué en 2021/2022, Arsenal est en train de bien remonter la pente en PL. Au bout d’une série de 5 matches sans victoire, les Londoniens ont retrouvé la première moitié du tableau (10e).