Arteta lance un nouvel avertissement à Guendouzi

Le coach espagnol a fait savoir que Mattéo Guendouzi doit se remettre en question pour retrouver une place au sein de l'équipe.

Mikel Arteta a averti Matteo Guendouzi que son comportement doit changer s'il veut retrouver une place dans l'équipe d' .

Le milieu de terrain français s'est embrouillé avec son compatriote Neal Maupay après une défaite à et le manager des Gunners a clairement affirmé qu'il n'était pas satisfait de l'attitude de son jeune élément.

Guendouzi, arrivé à Arsenal l'été dernier en provenance de Lorient en , a ensuite été écarté de l'équipe qui a défié et était une fois de plus absent lors de la large victoire récoltée contre Norwich. S'exprimant lors de la conférence de presse d'après-match, Arteta a donné une lecture concise de la situation actuelle du Frenchie en déplorant une nouvelle fois sa conduite. "Ce sont les mêmes raisons que la semaine dernière", a-t-il déclaré lors d'une questin sur l'absence du joueur. "Les choses doivent changer et rien n'a changé", a-t-il ajouté.

En revanche, Granit Xhaka regagne sa place dans l'équipe alors qu'il sort d'une phase délicate suite à sa mise à l'écart sous les ordres d'Unai Emery. C'était après qu'il ait jeté le maillot du club en plein match. Pour Arteta, Guendouzi doit s'inspirer de cet exemple : "C'est un joueur dont l'engagement dépasse tout ce qui est normal. Il laisse chaque goutte de sang sur ce terrain de football tous les jours et il fait de même à l'entraînement, a-t-il confié. Pour moi, il est un excellent exemple pour tout autre coéquipier, la façon dont il se prend en charge et vit sa profession. Je suis vraiment heureux que nous puissions le convaincre de rester, lui donner une autre opportunité, apprendre de l'erreur qu'il a faite et aussi apprécier le joueur et la personne que nous avons au club, et les soutenir. Quand quelqu'un a un moment difficile, nous sommes juste derrière lui. Nous pouvons leur donner une autre chance."