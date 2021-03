Arteta admet que Partey a eu du mal pour ses débuts avec Arsenal

Le milieu de terrain de 27 ans a connu plusieurs blessures depuis qu'il a quitté l'Atlético Madrid pour rejoindre la Premier League.

Mikel Arteta a admis que Thomas Partey a parfois eu des difficultés au cours de sa première saison à Arsenal, les blessures ayant interrompu le rythme du milieu de terrain.

Partey a manqué près d'un mois avec une blessure à la cuisse avant de faire son retour en décembre, pour ensuite souffrir d'une nouvelle blessure et être contraint à un mois de repos supplémentaire.

Arteta pense cependant que l'ancien de l'Atlético est maintenant proche de son meilleur niveau après son retour de blessure. À la question de savoir s'il pensait que Partey se rapprochait de son meilleur niveau, Arteta a répondu : "Je pense que oui.

"En ce qui concerne le rythme, il a eu un peu de mal ces dernières semaines parce qu'il n'a pas eu assez de séances d'entraînement ou de préparation, le championnat étant très exigeant.

"Mais vous pouvez voir sa qualité, vous pouvez voir la présence et les qualités spéciales qu'il apporte à l'équipe quand il est sur le terrain. Je pense qu'il faut simplement qu'il joue plus de matchs, qu'il acquiert une certaine chimie et une certaine compréhension avec ses coéquipiers et qu'il soit aussi en forme que possible."

Partey a rejoint les Gunners en provenance de l'Atletico Madrid pour environ 52 millions d'euros le jour de la date limite des transferts en octobre, et on s'attendait à ce qu'il soit un élément clé du milieu de terrain d'Arteta.

Cependant, en raison de ses problèmes de blessure, le joueur de 27 ans n'a débuté que 10 des 23 matchs de Premier League de l'équipe depuis son arrivée. Arsenal n'a pas répondu aux attentes en 2020-21, se situant actuellement à la 10e place du championnat.

L'équipe d'Arteta s'est également qualifiée pour les 8e de finale de la Ligue Europa, l'emportant 3-1 lors du match aller devant l'Olympiakos. Les Gunners affronteront Tottenham, leur rival du nord de Londres, dimanche, avant de retrouver les Grecs jeudi en huitième de finale retour.