Arsenal va proposer un énorme contrat à Bukayo Saka

Homme fort d'Arsenal cette saison, Bukayo Saka devrait bientôt prolonger, avec un énorme salaire à la clé.

Si Arsenal fonce vers le titre en premier League - son premier depuis 2004 - il le doit en grande partie à Bukayo Saka. Formé au club londonien où il a fait ses débuts en pro en 2018, l'ailier de 21 ans a franchi un cap cette saison et son exercice 2022-2023 parle pour lui. Auteur de 12 buts et 10 passes décisives en 28 matches de championnat, l'international anglais (26 sélections, 8 buts) terrorise les défenses de Premier League, dont il fait partie des meilleurs joueurs cette saison.

Un énorme contrat à la clé ?

Et alors que cote de popularité ne fait qu'augmenter semaine après semaine, son contrat expirera en juin 2024, et la perspective de voir cette pépite s'en aller l'été prochain n'est même pas envisageable aux yeux des dirigeants des Gunners, bien que plusieurs clubs se soient intéressés à son profil, comme l'indique Fabrizio Romano. C'est pour cette raison que le numéro 7 d'Arsenal devrait recevoir une offre de prolongation dans les semaines à venir. Si l'on en croit les informations du Daily Mail ce mardi, l'actuel leader de Premier League pourrait bientôt faire de Saka le joueur le mieux payé de son effectif en lui proposant un salaire d'environ 340 000 euros par semaine, soit environ 17 millions d'euros par an.