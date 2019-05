Arsenal va nommer Edu comme nouveau directeur technique

L'ancien milieu de terrain des Gunners, qui travaille avec l'équipe nationale du Brésil, doit arriver après la Copa America de cet été.

a trouvé un accord pour que Edu revienne dans le club en tant que directeur technique, selon les informations de Goal. Après avoir échoué à atteindre leur objectif principal pour ce poste : Monchi, en mars, les Gunners se sont tournés vers leur ancien milieu de terrain - qui a disputé 127 matches pour le club entre 2001 et 2005. Et les discussions avec l'ancien joueur, âgé de 40 ans, actuellement coordinateur général de l’équipe nationale brésilienne, ont porté leurs fruits. Edu a accepté de rentrer dans le nord de Londres à l’issue de la Copa America de cet été.



Des rapports au indiquent que l'équipe nationale a maintenant commencé le processus de recherche d'un remplaçant. Edu est arrivé pour la première fois à Arsenal en 2001 et a passé quatre saisons fructueuses au club, remportant deux titres de champion d' et trois . Il est parti pour Valence en 2005, mais a dû faire face à des blessures tout au long de son séjour en . Un passage au Brésil avec Corinthians a suivi avant de prendre sa retraite en 2010.

Le Brésilien a été nommé directeur du football des Corinthians en mars 2011 et a assisté l'entraîneur iranien Carlos Queiroz lors de la de 2014, avec l' , avant de prendre ses fonctions au sein de l'équipe nationale brésilienne en 2016. En tant que coordinateur général, Edu s’occupe des équipes nationales, supervise tous les groupes d’âge et est considéré comme un allié essentiel de l’entraîneur de la sélection, Tite, et une personne qui participe au choix de l’équipe. Il est dans le radar d’Arsenal depuis un certain temps, avant même de tenter sa chance avec Monchi, le club du nord de Londres avait d’abord demandé à parler à son ancien joueur en janvier.

À l’époque, cependant, Edu avait choisi de rester à son poste au sein de l’équipe nationale, mais sa position a maintenant changé à la suite de nouvelles discussions avec le responsable du football, Raul Sanllehi. Une fois en place, Edu travaillera aux côtés de Sanllehi pour superviser tous les aspects techniques du club, du recrutement des joueurs aux renouvellements de contrats, en passant par les méthodes d’entraînement et le centre de formation.

Selon les informations de Goal, il est toutefois de plus en plus probable que Francis Cagigao obtienne une promotion permanente au poste de chef du recrutement. Cagigao, actuellement responsable du recrutement international, exerce ce rôle à titre temporaire après le départ de Sven Mislintat en février - qui a quitté le club après s'être vu refuser le poste de directeur technique. Âgé de 49 ans, le jeune homme est très respecté au sein du club.

En tant que jeune joueur dans les années 1980, il est devenu scout il y a plus de dix ans et travaillait en étroite collaboration avec Arsene Wenger. Cagigao a joué un rôle-clé dans les projets de transfert d’Arsenal pour l’été dernier, en menant l’accord qui permettra à l’attaquant brésilien Gabriel Martinelli d’arriver pour 6 millions de livres sterling en provenance d’Ituna. Il continuera à travailler avec Sanllehi et le chef des négociations Huss Fahmy sur les activités du club pour l'été prochain avant l’arrivée prévue d’Edu en juillet. Arsenal a refusé de commenter le retour d’Edu dans le nord de Londres après avoir été contacté par Goal.