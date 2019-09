Arsenal - Tottenham (2-2), les Gunners sauvent le nul dans le derby

4e journée de

- : 2-2

Buts : Lacazette (45e), Aubameyang (71e); Eriksen (10e), Kane (40e s.p.)

Arsenal n'est pas passé loin d'une fâcheuse humiliation, ce dimanche lors du derby du Nord de Londres contre Tottenham. Fébriles défensivement durant une bonne partie du match, les Gunners se sont retrouvés avec deux buts de retard. Ils auraient pu alors sombrer, mais ont fini par se redresser et aller chercher ensuite un nul qui a presque le goût d'une victoire.

La première période des hommes d'Unai Emery a été globalement ratée et regagner le vestiaire avec seulement un but de moins que leurs opposants s'apparentait presque à un miracle pour les locaux. Sans les interventions salvatrices de Bernd Leno, la partie aurait été très vite pliée. Le gardien allemand s'était notamment interposé devant Heung Min-Son (18e) à 0-1.

7 - Pierre-Emerick Aubameyang has scored in seven successive @premierleague starts at the Emirates; only Thierry Henry in October 2000 went on a longer run at home for Arsenal in the competition (9 at Highbury). Potent. pic.twitter.com/4KyolSZj8u