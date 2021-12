Arsenal : Thomas Partey se donne une note de 4/10

Thomas Partey a évalué sa carrière à Arsenal jusqu'à présent à seulement "4/10", la star admettant elle-même être coupable d'une perte de concentration trop récurrente sur le terrain. Arsenal avait pourtant dépensé beaucoup d'argent pour recruter Partey à l'Atletico Madrid en octobre 2020, mettant ainsi fin à son passage réussi de cinq ans chez les pensionnaires du Wanda Metropolitano.

PSG-Bruges : Sergio Ramos forfait, Kimpembe incertain

Cependant, le joueur de 28 ans a eu du mal à répondre aux attentes lors de sa première année avec les Gunners et a maintenant concédé qu'il n'a pas encore montré son meilleur niveau. "Je me donne quatre sur dix, car il y a des moments où je peux vraiment faire mal à l'autre équipe, mais il y a aussi des moments où je me permets de perdre ma concentration et c'est là que tout s'écroule", a déclaré le principal intéressé à Sky Sports, lorsqu'on lui a demandé d'évaluer ses propres performances.

"Je sais que je peux donner plus"

L'international ghanéen est cependant persuadé qu'il a encore beaucoup à offrir à l'équipe de Mikel Arteta. "De la défense à l'attaque, je peux beaucoup aider l'équipe. Je dois lire davantage le jeu. Maintenant que j'ai beaucoup de matchs continus, il est normal que certains matchs, ou certains moments dans les matchs, je sois en baisse. Je pense qu'ils ont exigé plus et personnellement je sais que je peux donner plus", a ainsi ajouté l'ancien des Colchoneros, déterminé à faire mieux.

L'article continue ci-dessous

"Je dois continuer à travailler et, à la fin, j'obtiendrai des résultats. Avec plus de matchs, avec plus de confiance, je serai capable d'arriver là où je veux être", a-t-il promis. Thomas Partey est apparu dans 36 matchs toutes compétitions confondues pour Arsenal la saison dernière, mais n'a débuté que 18 fois en Premier League alors qu'il luttait avec une série de blessures.

Un problème à la cheville l'a forcé à manquer le début de la saison 2021-22, mais il s'est progressivement remis en forme pour faire 11 apparitions et a finalement débloqué son compteur lors d'une victoire 3-1 contre Aston Villa le 22 octobre. La présence continue de Partey pourrait s'avérer cruciale alors qu'Arsenal tente d'entrer dans le top 4, avec un voyage à Goodison Park pour affronter Everton, la prochaine étape pour les hommes d'Arteta.