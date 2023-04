Arsenal - Southampton : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Arsenal - Southampton : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Faux pas interdit pour Arsenal. En bonne voie pour remporter son premier titre de champion d'Angleterre depuis 2004, Arsenal a ruiné une bonne partie de son avance sur Manchester City lors des deux dernières semaines. A quatre jours du choc face au champion d'Angleterre en titre, l'équipe de Mikel Arteta doit se rassurer, mais surtout prendre des points pour rester devant au classement.

Arsenal a grillé tous ses jokers

Avec seulement quatre points d'avance sur Manchester City, mais un match en plus au compteur, Arsenal n'a plus aucun joker. Si les Gunners ne devront pas perdre face aux Cityzens pour éviter de les laisser leur passer devant, ils vont surtout devoir retrouver le chemin de la victoire et laisser le moins de points possibles en chemin.

Nul doute que cette rencontre face à lanterne rouge du championnat tombe à pic. Arsenal a une occasion en or de relancer la machine et de se remettre en confiance. En face, Southampton n'a plus gagné depuis six matches en Premier League et a bien évidemment besoin de points pour espérer se maintenir dans l'élite.

Les Saints comptent quatre points de retard sur le premier non relégable et ne peuvent plus se permettre de perdre du temps. Il leur sera toutefois difficile de se relancer du côté de l'Emirates Stadium, mais ils espéreront probablement profiter de la mauvaise passe des Gunners pour frapper un coup inattendu.

Horaire et lieu du match Arsenal - Southampton

Ville : Londres

Londres Stade : Emirates Stadium

Emirates Stadium Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Arsenal - Southampton ?

Arsenal-Southampton

Premier League

Vendredi 21 avril

21h00 sur Canal + Foot

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 20h45 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle d'Arsenal et de Southampton

Arsenal : DVVNN



Southampton : DNDDD

Les blessés et absents d'Arsenal et de Southampton :

Mikel Arteta sera privé de deux défenseurs habituellement titulaires pour la réception des Saints. William Saliba, touché au dos, et Zinchenko, touché à l'aine, sont forfaits. Tout comme Tomiyasu et Elneny.

Du côté de Southampton, Larios, Orsic et Salisu sont blessés et indisponibles pour le déplacement à Londres.

Les équipes probables

XI de départ d'Arsenal : Ramsdale - White, Gabriel, Holding, Tierney - Xhaka, Partey - Saka, Odegaard, Martinelli - Gabriel Jésus.

XI de départ de Southampton : Bazunu – Maitland-Niles, Bednarek, Bella-Kotchap, Walker-Peters – Walcott, Ward-Prowse, Lavia, Aribo - Sulemana, Alcaraz.