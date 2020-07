Arsenal s'active pour Malang Sarr

La direction d'Arsenal s'est fixée comme objectif d'enrôler l'arrière central de l'OGC Nice, Malang Sarr.

a entamé les discussions pour le recrutement de Malang Sarr. Mais, il n'y a pas encore eu d'offre transmise à l'arrière central français de 21 ans.

Sarr est actuellement libre de tout engagement, vu qu'il est arrivé au terme de son contrat avec Nice. Plusieurs clubs à travers l'Europe tentent de l'attirer dans leurs rangs. Il a été dit que les Gunners auraient fait une offre à l'international français des moins de 21 ans, mais des sources proches du joueur ont confirmé à Goal que ce n'était pas le cas. Bien qu'il y ait eu des approches, les pourparlers avec d'autres clubs sont bien plus avancés. La emploie, par exemple, de gros efforts pour s'attacher les services de ce prometteur élément.

Arsenal explore la possibilité de recruter un autre défenseur central cet été malgré l'arrivée de William Saliba, qui a passé la saison dernière en prêt avec Saint-Etienne en . Mais avec les finances du club qui restent incertaines en raison de la pandémie de coronavirus et aussi l'absence d'une participation européenne la saison prochaine, les Gunners ont du mal à prendre des engagements fermes concernant les offres de contrat et les frais de transfert.

Après la victoire de 2-1 mercredi soir contre le champion de , l'entraîneur Mikel Arteta a été interrogé sur les moyens dont il disposerait durant l'intersaison. "Je ne sais pas", a-t-il déclaré à Sky Sports. "C'est une grande préoccupation. Vous en avez besoin pour construire une équipe. Ce n'est pas sorcier. Vous devez vous améliorer avec des joueurs de qualité dans l'équipe et vous avez besoin de plus grandes équipes pour participer à cette compétition".

Arsenal attendra la fin de la saison pour prendre des décisions concernant d'éventuels nouveaux arrivants. Ce n'est qu'à ce moment-là que ses décideurs auront plus de clarté sur le montant des sommes disponibles allouées au mercato. Les Gunners ont aussi un intérêt pour le défenseur central de Reims, Axel Disasi. Ils se sont positionnés sur ce joueur 22 ans plus tôt dans l'année, mais n'ont pas encore formulé d'offre pour le défenseur central, qui a également été annoncé chez les Wolves et à .

Pendant ce temps, Konstantinos Mavropanos a quitté Arsenal en prêt pour rejoindre le VfB , l'équipe promue en . Le Grec vient de boucler un prêt réussi en en aidant Nurnberg à échapper à la relégation en D2. Mavropanos avait signé un nouveau contrat avec les Gunners il n'y a pas si longtemps.