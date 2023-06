Arsenal prêt à toutes les folies pour Declan Rice

Arsenal négocie actuellement avec West Ham pour recruter Declan Rice.

De retour au premier plan sur la scène nationale et en Ligue des Champions après 6 ans d'absence, Arsenal veut se préparer au mieux à son nouveau statut, celui d'un club ambitieux capable à la fois de lutter pour les premières places en championnat et de faire bonne figure en Coupe d'Europe. Pour cela, les Gunners comptent renforcer leur effectif sur le marché des transferts, notamment au milieu de terrain.

Plus de 100 millions d'euros pour Rice

Granit Xhaka pourrait partir mais les Canonniers lui ont déjà trouvé un potentiel remplaçant, et pas des moindres. Il s'agit en effet de Declan Rice (24 ans), qui est l'un des joueurs les plus convoités d'Angleterre depuis deux ans. Vainqueur de la Ligue Europa Conférence avec West Ham, l'international anglais devrait quitter les Hammers cet été, mais pas à n'importe quel prix. Le Daily Mail explique ce mardi que West Ham a rejeté une offre de 80 millions de livres, soit environ 93 millions d'euros. Le vice-champion d'Angleterre a donc choisi d'augmenter son offre en proposant 90 millions de livres et 10 de bonus, soit un total d'environ 117 millions d'euros. Le quotidien anglais explique cependant que West Ham cédera son joueur à l'équipe qui formule la plus grosse offre.

Un accord déjà trouvé avec le joueur

Pour ce qui est des négociations avec le joueur des Three Lions (42 sélections), un accord aurait déjà été trouvé et inclurait une large revalorisation salariale. Pour rappel, il ne lui reste qu'un an de contrat avec son club formateur et il a refusé une offre de prolongation.