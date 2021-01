Arsenal - Plus de peur que de mal pour Gabriel Martinelli

Alors qu'on craignait une nouvelle longue période d'indisponibilité, la cheville de Gabriel Martinelli rassure. Il pourrait même être apte dès jeudi.

est rassuré. En effet, la blessure à la cheville de Gabriel Martinelli n'est pas aussi grave qu'on le craignait et le Brésilien pourrait même reprendre l'entraînement dans les prochains jours. Pour rappel, le joueur avait été touché à la cheville lors de l’échauffement avant le match de troisième tour de la , samedi, contre .

Gabriel Martinelli devait commencer le match mais a dû être remplacé dans le onze titulaire par Reiss Nelson. Il avait finalement été contraint de regarder le match depuis les tribunes avec une botte de protection. L'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, n'avait pas caché son inquiétude, affirmant que les premiers signes n'étaient "pas bons" et révélant que le Brésilien était en larmes alors qu'il était évalué dans la salle médicale. Laissant craindre le pire pour les supporters londoniens...

Car Gabriel Martinelli et les blessures, c'est une histoire en plusieurs chapitres. Il n'a fait son retour en équipe première que le mois dernier après six mois d'absence en raison d'une blessure au genou et il y avait des craintes qu'il soit de nouveau confronté à une longue période d'indisponibilité en ce début d'année 2021.

Les bonnes nouvelles s'enchaînent chez les Gunners

Cependant, les analyses n'ont révélé aucun dommage grave et le club espère qu'il sera de retour à l'entraînement dans quelques jours, ce qui signifie qu'il pourrait jouer contre en dès jeudi. Plus de peur que de mal, donc, comme l'ont révélé les Gunners via un communiqué officiel.

L'article continue ci-dessous

"Gabi a tourné sa cheville droite lors de l'échauffement contre Newcastle United samedi et a ensuite été retiré de la formation de départ. Gabi a très bien progressé et nous espérons qu'il reprendra l'entraînement complet avec l'équipe dans les prochains jours", a ainsi déclaré Arsenal sur le site officiel du club.

Il y avait d'autres bonnes nouvelles sur le front de la forme physique pour Arsenal avec la confirmation que Thomas Partey était à nouveau en forme après un mois d'absence suite à une blessure à la cuisse. La signature estivale de l'Atletico Madrid n'a pas joué depuis la défaite lors du derby du nord de Londres contre , le 6 décembre. Les blessures ont limité l'international ghanéen à seulement six apparitions pour les Gunners cette saison, mais il pourrait faire un retour contre les Eagles jeudi.

Le défenseur Gabriel est également disponible après avoir terminé sa période d'auto-isolement suite à un test positif pour le coronavirus. Le joueur de 23 ans n'a pas joué depuis la défaite en Coupe Carabao contre , le 22 décembre, manquant notamment des victoires contre , et West Brom.