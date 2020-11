Arsenal, Partey veut "attaquer comme yaya et défendre comme Essien"

Thomas Partey, nouvelle recrue onéreuse des Gunenrs, dévoile ses inspirations au milieu de terrain.

Le milieu de terrain d' Thomas Partey dit qu'il veut être comme l'ancienne star de Yaya Touré et la légende de Michael Essien en excellant à la fois en attaque et en défense.

L'international ghanéen a rejoint les Gunners depuis l'Atletico Madrid lors du dernier jour de la fenêtre de transfert dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 45 millions de livres sterling.

Le joueur de 27 ans est pressenti pour devenir une star de l'équipe de Mikel Arteta et il espère renforcer son équipe en attaque à l'avenir ainsi qu'en défense.

"J'aime être à la fois défensif et offensif. Je sais que chaque fois que je suis dans la zone opposée, j'ai des chances de marquer un but et je pense que défensivement, je veux être plus fort", a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Je veux attaquer comme Yaya Touré et défendre comme Michael Essien donc avoir les deux qualités c'est bien. La plupart des gens me voient comme un milieu de terrain défensif mais avec mon intelligence et ma façon de lire le jeu, si nous sommes près de la fin du match et on va finir avec 2-0, c'est là que je tente mon but. En jouant au milieu de terrain, vous devez être mentalement rapide et être intelligent dans la façon dont vous vous positionnez et prenez le ballon", a encore dévoilé Partey, qui évoque son entente avec son nouveau coach.

"Mikel [Arteta] m'aide beaucoup parce que nous avons toujours le ballon donc vous avez le temps de réfléchir et de vous positionner et je pense qu'avec le temps, je m'habituerai à tout et la plupart des choses viendront après. Et nous verrons ce qui va se passer. "