Arsenal officialise le prêt de Dani Ceballos (Real Madrid)

Dani Ceballos a suscité un intérêt considérable en cet été, mais a été le club qui a réussi à se montrer le plus convaincant pour attirer le milieu de terrain de 22 ans. Le joueur arrive en prêt pour une saison sans option d'achat.

L'entraîneur des Gunners, Unai Emery, est un grand fan de Ceballos, qui voulait quitter le pour gagner du temps de jeu. Pour sa part, le Real Madrid a approuvé l'opération après deux ans au cours desquels il n'a pas été très utilisé.

Dani Ceballos joins us on a season-long loan from Real Madrid



#HolaDani