Arsenal, Özil pas dans la liste en Premier League ?

Déjà écarté de la liste pour la Ligue Europa, le milieu offensif allemand ne fait pas partie des 25 joueurs inscrits pour la saison de Premier League.

Mesut Özil a-t-il déjà joué son dernier match pour ? Plusieurs médias anglais l'affirment.

Les clubs anglais avaient jusqu'à ce mardi 15h pour donner leur liste définitive pour la et l'ancien madrilène ne ferait pas partie des 25 joueurs inscrits par les Gunners pour la saison de Championnat.

La presse anglaise affirme qu'Arsenal possède 19 joueurs de plus de 21 ans non formés en , soit deux de plus que la limite autorisée. Özil (avec le défenseur central Sokratis Papastathopoulos), a donc été mis de côté.

Le virtuose allemand n'a plus joué sous l'égide de Mikel Arteta depuis le mois de mars dernier. Actuellement dans sa dernière année de bail, Özil avait récemment fait savoir en privé qu'il comptait aller jusqu'au bout de son bail. Logique quand on touche 20 vmillions d'euros par saison...