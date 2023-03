Arsenal : Mikel Arteta au Real Madrid ? L'Espagnol répond

Mikel Arteta a répondu aux spéculations le liant au Real Madrid avant le match d'Europa League contre le Sporting.

Carlo Ancelotti n'est pas éternel. Qui plus est, malgré sa victoire en Ligue des champions l'année dernière, l'Italien pioche cette saison. Les Merengue n'ont pas remporté la Supercoupe d'Espagne, sont distancés en Liga mais peuvent encore remporter la Ligue des champions, ce qui sauverait incontestablement leur saison, et la Coupe du Roi.

"On ne contrôle pas ce qui est écrit sur nous"

Les dirigeants madrilènes ne seraient pas satisfaits des performances de l'actuel entraîneur Carlo Ancelotti depuis le début de l'année, après la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone, et le retard de neuf points pris par le club sur son grand rival en Liga. Le Barça a également battu Madrid 1-0 en demi-finale aller de la Coupe du Roi, et il a été suggéré qu'Ancelotti était désormais en sursis.

Des rapports ont fait surface, citant Arteta comme successeur possible de l'Italien, et l'entraîneur d'Arsenal a maintenant pris la parole pour répondre directement à ces rumeurs. "Les managers et les joueurs ne peuvent pas contrôler ce qui est écrit", a déclaré Arteta aux journalistes avant le déplacement de son équipe au Sporting.

"Je suis fier et reconnaissant"

"Ce que je peux dire, c'est que je suis pleinement concentré sur ce que je fais ici et que je suis extrêmement fier et reconnaissant de faire ce que je fais dans ce club de football. C'est tout", a ajouté l'Espagnol. Arteta a suscité l'intérêt de Madrid après une saison incroyable avec les Gunners. Le club du nord de Londres est actuellement en tête de la Premier League, avec cinq points d'avance sur le deuxième, Manchester City, alors qu'il ne reste plus que 12 matches à disputer.

Ils sont également favoris contre le Sporting en huitième de finale de l'Europa League, ayant atteint ce stade après avoir dominé le groupe A avec cinq victoires sur six. Quoi qu'il arrive, le Real Madrid devra se pencher tôt ou tard sur la succession de Carlo Ancelotti, même si l'Italien n'est pas débarqué en fin de saison, car ce dernier ne restera pas indéfiniment dans la capitale espagnole et la liste de ses potentiels successeurs n'est pas nombreuse.

Pour le moment, Mikel Arteta est pleinement focalisé sur sa saison avec Arsenal et sa quête de mettre fin à près de vingt ans de disette en Premier League pour les Gunners et à leur ramener un premier titre européen depuis 1994 cette saison. L'entraîneur espagnol dirigera ses troupes contre le Sporting CP au stade José Alvalade jeudi soir, tandis que le Real Madrid accueillera l'Espanyol samedi en Liga.