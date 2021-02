Arsenal - Martin Odegaard : "Fier de faire partie de cette équipe"

Arrivé cet hiver à Arsenal, le milieu de terrain prêté par le Real Madrid se sent bien dans le nord de Londres, où il veut continuer à progresser.

Martin Odegaard est ouvert à l'idée de s'inscrire sur la durée à Arsenal. Actuellement prêté par le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison, le milieu de terrain norvégien admet que tout est possible. Le joueur de 22 ans, considéré comme un futur très grand joueur, a rejoint les Gunners de Mikel Areta pendant le mercato hivernal.

Il a fait ses premiers pas en tant que titulaire lors de leur victoire 4-2 contre Leeds, dimanche, après être entré en jeu à deux reprises, et n'écarte aucune possibilité concernant son avenir personnel. "Vous ne savez jamais ce qui va se passer, mais pour le moment, je me concentre simplement sur faire de mon mieux cette saison et aider autant que possible", a-t-il déclaré sur TV2. L'ancien joueur de la Real Sociedad a été recruté pour apporter une créativité supplémentaire dans l'équipe d'Arsenal.

"Je suis fier de faire partie de cette équipe"

Le vainqueur de la Coupe du Monde, Mesut Ozil, a quant à lui pris la direction de Fenerbahce, laissant les Gunners à court d'options dans le rôle de n°10. Emile Smith Rowe a pointé le bout de son nez dans le nord de Londres, mais il n'a que 20 ans et le club a pensé nécessaire de le mettre en concurrence dès cette saison.

Martin Odegaard a donc le profil idoine. Il a joué 110 minutes en Premier League et a semblé à l'aise pour ses débuts, avant d'être remplacé par Mohamed Elneny en seconde période lors de la victoire contre Leeds. Reconnaissant, le milieu de terrain est satisfait de son adaptation à sa nouvelle équipe, fier de l'avoir rejoint.

"C'est un peu différent mais je pense que je m'adapte assez bien. La façon dont ils m'ont emmené dans l'équipe - mes coéquipiers - et comment ils m'ont traité, ainsi que le manager et tout le monde dans le club, ils m'ont aidé dès la première minute. Je me sens vraiment à l'aise et je fais partie de l'équipe, donc ça a été facile de rejoindre cette équipe à cause de la façon dont ils sont et de la façon dont ils m'ont traité. Je suis vraiment très heureux d'être ici et je suis fier de faire partie de cette équipe".