Arsenal – Manchester City (1-4), les Citizens coulent Arsenal et verront les demies de la Carabao Cup

En pleine crise en championnat, Arsenal a été éliminé de la Carabao Cup par Manchester City. Mikel Arteta est plus que jamais en danger.

On dit souvent que les coupes nationales ou européennes sont des bouffées d’oxygène pour les clubs en mal de confiance. aurait bien aimé que ce dicton s’applique ce mardi soir à l’Emirates Stadium. Seulement, la crise est bien profonde chez les Gunners et ce n’est pas le quart de finale de la Carabao Cup qui permettra aux hommes de Mikel Arteta de sortir la tête de l’eau.

Quinzième de , Arsenal poursuit sa lente mais douce dépression en avec cette élimination contre (1-3). Entre le championnat et les coupes nationales, les Gunners n’ont plus gagné depuis huit matches.

Pour affronter les Citizens, Arteta avait clairement fait le choix d’instaurer une nouvelle dynamique en changeant la plupart de son onze. Sans Aubameyang, encore touché au mollet, Bernd Leno ou Kieran Tierney, c’est Alexandre Lacazette qui avait la responsabilité de casser cette spirale négative. Capitaine d’un soir, l’ancien attaquant lyonnais a réussi à redonner espoir à ses coéquipiers en répondant à l’égalisation de Manchester City.

Car oui les hommes de Pep Guardiola ne s’étaient pas fait prier pour mettre un peu plus à mal la confiance londonienne. Après seulement trois minutes, Gabriel Jesus avait déjà trouvé le chemin des filets de Runnarsson, l’ancien portier de . Avec la réduction du score de Lacazette à la demi-heure de jeu, Arteta pensait peut-être que le doute avait changé de camps.

Mais rien ne va dans cette saison à Arsenal et la blessure de Martinelli a été un énième coup dur. De retour le week-end dernier après une blessure qui l’avait tenu éloigné des terrains depuis juin, le jeune attaquant a été touché à la cheville droite, après avoir été passeur sur l’égalisation. L’Anglais a bien essayé de revenir, sans succès.

C’est finalement un autre espoir du football mondial qui s’est mis en évidence. Encensé par Guardiola à chacune de ses apparition, Phil Foden a permis à City de faire le break après le but de Mahrez et ainsi inscrire son 20eme buts avec les Citizens. Ce but a libéré les Mancuniens et abattu les Gunners qui ont continué à couler. Triple tenant du titre, Manchester City est toujours en course pour le quadruplé car c’est bien la crise d’Arsenal qui fera les gros titres de l’autre côté de la Manche.