Arsenal - Liverpool : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Arsenal et Liverpool s’affrontent dimanche pour le compte du 3e tour de la FA Cup. Les dernières infos ici.

Deux semaines après leur duel en Premier League, Arsenal et Liverpool se retrouvent sur un autre tableau. Les Gunners et les Reds seront aux prises à l’occasion du troisième tour de la FA Cup. C’est d’ailleurs le choc de la compétition ce weekend.

Arsenal - Liverpool, comme on se retrouve

A la lutte en Premier League pour le titre, Arsenal et Liverpool vont se livrer une nouvelle bataille en FA Cup. Des deux, les Gunners sont les moins en forme au vu de leurs dernières sorties. Les hommes de Mikel Arteta restent sur deux défaites consécutives sur la scène domestique. Les Londoniens n’ont d’ailleurs remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues (1 victoire, 2 nuls, 2 défaites). Ainsi, pour son premier match de l’année, Arsenal compte bien s’offrir le scalp d’un cador de Premier League pour lancer parfaitement sa deuxième partie de saison.

Du côté de Liverpool, les choses semblent aller à merveille. Les Reds restent deux victoires consécutives et ont parfaitement lancé leur année avec une victoire convaincante contre Newcastle (4-2). Leader de Premier League, Liverpool veut s’affirmer sur tous les tableaux cette saison. Et une victoire au troisième tour de la FA Cup contre Arsenal serait un message lancé à toutes les autres équipes. Les hommes de Jürgen seront, certes, privés de Mohamed Salah, parti à la CAN avec l’Egypte, mais peuvent compter sur leur force collective.

Horaire et lieu de match

Arsenal – Liverpool

3e tour de la FA Cup

Lieu : Emirates Stadium

A 17h30 française

Les compos probables du match Arsenal – Liverpool

Arsenal : Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Kiwior – Odegaard, Rice, Havertz – Saka, Jesus, Martinelli

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Gomez – Jones, Mac Allister, Gravenberch – Jota, Gakpo, Diaz

Sur quelle chaîne suivre le match Arsenal – Liverpool ?

La rencontre entre Arsenal et Liverpool sera à suivre ce dimanche 07 janvier 2023 à partir de 17h30 sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.