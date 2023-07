Arsenal : Kai Havertz adoubé par un ancien de Chelsea

L'ancien joueur de Chelsea, Pat Nevin, pense que Kai Havertz d'Arsenal a le potentiel pour devenir l'un des plus grands joueurs de sa génération.

Kai Havertz a été transféré de Chelsea à Arsenal pour 65 millions de livres (84 millions de dollars) cet été et tentera de se relancer après une saison compliquée à Chelsea. L'international allemand est déjà un joueur confirmé et a déjà brillé au plus haut niveau en marquant le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2021 contre Manchester City.

"Havertz peut devenir l'un des plus grands de sa génération"

Nevin pense que Havertz n'a pas été bien utilisé lorsqu'il jouait en tant qu'avant-centre et estime que le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, peut l'aider à atteindre son véritable potentiel. "C'est le départ de Havertz qui fait le plus mal. Je pense que Havertz pourrait être l'un des plus grands joueurs de sa génération".

"Mais il jouait au poste d'avant-centre, ce qui n'est pas son point fort. Le fait de jouer à ce poste lui a vraiment enlevé ses points forts. Arsenal a conclu un accord absolument incroyable avec Havertz. Je suis persuadé qu'Arteta saura tirer le meilleur de lui. L'équipe d'Arsenal pour la saison prochaine se présente déjà sous les meilleurs auspices. Je pense que le remplacement de Xhaka au milieu de terrain est une grande amélioration". a déclaré Nevin à OLBG.

"Nous n'avons pas encore vu le meilleur d'Havertz"

Nevin poursuit : "Même s'il a marqué le but de la victoire pour Chelsea lors de la Coupe du monde des clubs et de la Ligue des champions, nous n'avons pas encore vu le meilleur de lui. Arsenal a un grand joueur. Même si je pense que Chelsea a fait une meilleure affaire en vendant Mount, je pense qu'Arsenal a fait une meilleure affaire en signant Havertz".

Kai Havertz devrait être le premier d'une série de recrutements de haut niveau effectués par Arsenal cet été. Jurrien Timber devrait rejoindre l'Ajax, tandis que Declan Rice devrait arriver de West Ham. L'arrivée de Havertz à Arsenal suscite l'enthousiasme quant à son intégration et aux plans tactiques de Mikel Arteta.

Deuxième de Premier League la saison dernière, Arsenal ambitionne de retrouver la couronne d'Angleterre et d'être performant en Ligue des champions cette saison et comptera sur l'impact de Kai Havertz pour parvenir à ses fins.