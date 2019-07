Arsenal en passe de devancer Tottenham pour la signature de Saliba

Le club d'Arsenal est sur le point de s'assurer les services du Français William Saliba et battre Tottenham sur ce dossier.

Le défenseur français était la cible prioritaire pour les Gunners dès le début de l'été. Ces derniers pensaient avoir conclu sa venue la semaine dernière quand un accord, sur la base de 30M€, avait été conclu avec Saint-Etienne. Mais juste au moment où le transfert était en cours de finalisation, Tottenham est entré dans la danse, ce qui a remis en question le transfert vers l'Emirates.

L’offre de portait sur le même montant, mais elle incluait une structure de paiement différente et des bonus plus attrayants pour le club forézien. Saint-Étienne a donc demandé à de s'aligner sur l'offre du rival, ce qui a été fait - et les Gunners sont maintenant sur le point de sceller le deal et assurer la signature du talentueux Français.

Saliba avait déjà donné son aval pour un contrat de cinq ans aux Emirats et il passera la première année de cet engagement à Saint-Etienne sous la forme d'un prêt. Arsenal n’aura pas à payer une grande partie des frais de transfert dans le versement initial, et ainsi cette opération n’aura pas beaucoup d’impact sur le budget réservé aux transferts d’Unai Emery cet été.

L’arrivée de Saliba sera certainement chaleureusement accueillie dans le nord de Londres puisque la cellule du recrutement du club ayant identifié le défenseur central comme cible prioritaire depuis plusieurs mois et a fait pression auprès du staff technique pour valider ce renfort.

À noter qu'Arsenal est également sur le point d'arracher Dani Ceballos au Real Madrid . Les Gunners sont en pourparlers avancés avec les géants espagnols au sujet d’un prêt pour le milieu de terrain offensif âgé de 22 ans.Madrid n’a pas encore totalement donné son accord, mais il se dit que son entraîneur Zinedine Zidane ne s'opposera pas au départ de l’international espagnol.

Si Zidane donne effectivement le feu vert à Ceballos pour qu'il rejoigne l' , le transfert devrait être finalisé assez rapidement. Cette opération confirme les nouvelles ambitions du club et les commentaires récents du directeur Josh Kroenke - le fils du propriétaire, Stan Kroenke - qui a invité les fans d’être enthousiastes par ce qui pourrait arriver avant la fermeture du mercato le mois prochain.

«Je suis excité, a déclaré Kroenke sur le site du club. Je sais que notre groupe travaille sur un certain nombre de points, et nous espérons que nous en aurons quelques-uns à portée de main. Rien n’est jamais bouclé jusqu’à ce qu’il soit fini, bien sûr, mais nous savons que nous voulons renforcer les secteurs clés dans notre équipe, pour le présent et le futur. L'ensemble du personnel du secteur football le comprend parfaitement et je les ai encouragés à être aussi expressif que possible".