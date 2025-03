Arsenal - Chelsea : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Arsenal reçoit Chelsea pour un derby sous haute tension. Les Gunners doivent réagir, tandis que les Blues veulent briser leur mauvaise série.

Un derby londonien sous haute tension attend Arsenal et Chelsea ce dimanche à l’Emirates Stadium. Entre un Arsenal en perte de vitesse et un Chelsea encore trop inconstant, cette confrontation pourrait avoir des conséquences notables sur la course au top 4 de Premier League.

Arsenal sous pression après des résultats décevants

Loin d’afficher la même sérénité que lors de la première moitié de saison, Arsenal arrive à ce choc avec des doutes. Les Gunners restent sur trois matchs sans victoire en championnat, et leur dernier déplacement à Old Trafford a laissé un goût amer. Tenus en échec par Manchester United (1-1), ils ont dû leur salut à un éclair de Declan Rice, mettant ainsi fin à une disette offensive de deux rencontres en Premier League.

L’écart avec le leader Liverpool semble désormais insurmontable, et Mikel Arteta sait que son équipe ne peut plus se permettre de faux pas. Son attaque, en panne d’inspiration, doit impérativement se réveiller, sous peine de voir la bataille pour le top 4 se compliquer davantage. Surtout, une statistique inquiète les supporters : jamais Arsenal n’a perdu deux derbies londoniens consécutifs à domicile depuis son arrivée à l’Emirates en 2006.

Chelsea en quête de constance

Si Arsenal n’est pas au mieux, Chelsea peine aussi à convaincre. Les Blues, sous les ordres d’Enzo Maresca, enchaînent les résultats sans vraiment rassurer. Certes, ils restent sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, mais hormis un succès éclatant contre Southampton (4-0), leurs prestations manquent de relief.

Leur dernière victoire contre Leicester (1-0) a encore exposé les difficultés offensives de cette équipe, souvent critiquée pour son jeu trop passif. En Conference League, Chelsea a dû s’en remettre à un but de Kiernan Dewsbury-Hall pour se sortir du piège tendu par Copenhague.

Autre source d’inquiétude : les Blues sont en grande difficulté hors de leurs bases. Leur dernière victoire en Premier League à l’extérieur remonte à décembre contre Tottenham. Depuis, ils restent sur six matchs sans succès en déplacement dans l’élite anglaise.

Un Arsenal dominateur dans les confrontations récentes

Si Chelsea peine à s’imposer loin de Stamford Bridge, la tâche s’annonce encore plus ardue face à Arsenal. Les Blues n’ont plus gagné contre les Gunners en championnat depuis six matchs, et malgré leur bonne prestation lors du nul 2-2 à l’aller, la dynamique ne plaide pas en leur faveur.

Dans un match où chaque point comptera dans la lutte pour le top 4, Arsenal devra retrouver son efficacité offensive, tandis que Chelsea tentera de briser sa mauvaise série en déplacement. Un derby capital à suivre de près.

Horaire et lieu du match

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Le match de Premier League entre Arsenal et Chelsea se jouera au Emirates Stadium à London, Angleterre.

Il débutera à 14h30 le dimanche 16 mars, heure française.

Infos sur l'équipe et groupes

Infos sur l'équipe d'Arsenal

Mikel Arteta a dû composer une grande partie de la saison sans son trio offensif préféré, mais une éclaircie se profile enfin. Bukayo Saka devrait faire son retour après la trêve internationale de mars.

Gabriel Martinelli, quant à lui, a retrouvé le banc contre Manchester United et pourrait postuler à une place de titulaire face à Chelsea. L’ailier brésilien a également fait une apparition tardive en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven, disputant les 11 dernières minutes du match qui a scellé la qualification des Gunners pour les quarts de finale.

En l’absence de Raheem Sterling, indisponible en raison des restrictions liées à son prêt, Mikel Merino ou Ethan Nwaneri devraient être en charge de mener l’attaque.

Les problèmes de blessures persistent néanmoins : Kai Havertz, Gabriel Jesus et Takehiro Tomiyasu sont forfaits pour le reste de la saison. En revanche, Arsenal peut compter sur un effectif quasiment au complet, après avoir pu ménager Jurrien Timber, William Saliba, Thomas Partey et Martin Odegaard lors de leur victoire maîtrisée contre le PSV.

Infos sur l'équipe de Chelsea

Chelsea doit faire face à de nombreux soucis physiques avant ses prochaines échéances. Nicolas Jackson a contracté une blessure aux ischio-jambiers lors du match contre West Ham le 3 février et ne devrait pas être de retour avant avril.

Même constat pour Marc Guiu, toujours en convalescence après une blessure musculaire, avec un retour envisagé après la trêve internationale. Noni Madueke souffre lui aussi d’un problème aux ischio-jambiers, contracté face à Brighton le 14 février, et suit un calendrier de récupération similaire.

Il y a toutefois une bonne nouvelle pour les Blues : Romeo Lavia a repris l’entraînement collectif et pourrait bientôt être à disposition. Chelsea reste engagé en Europa Conference League et doit affronter Copenhague jeudi dans un match crucial.

Sur le front des blessures, d’autres signes encourageants sont apparus : Reece James et Cole Palmer ont été aperçus à l’entraînement mardi, aux côtés de Christopher Nkunku, qui poursuit sa rééducation.

