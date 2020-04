Arsenal, Ceballos flirte avec le Barça et Setién

Dani Ceballos a louangé le travail effectué par Quique Setién au FC Barcelone.

Preté par le à , Dani Ceballos ne sait pas de quoi son avenir sera fait. L'ancien joueur du Betis est convoité par plusieurs clubs, mais un retour à Madrid cet été est évoqué.

En attendant, l'international espagnol s'est montré admiratif de Quique Setién, actuel coach du Barça. De quoi lui valoir des regards noirs cet été à Madrid et même générer quelques rumeurs de haute trahison en cas de transfert en Catalogne...

«Je n'ai pas eu la chance d'être entraîné par lui. La philosophie de Setien me semble spectaculaire, et il me semble qu'en ce moment il est dans un club où il peut gagner avec ces idées. », a dit un Ceballos admiratif dans des propos relayés par Mundo Deportivo.