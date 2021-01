Arsenal – Aubameyang explique son absence en raison de l'état de santé de sa mère

Absent lors des deux derniers matches d'Arsenal, Aubameyang s'est expliqué : il était au chevet de sa mère, hospitalisée pour des problèmes de santé.

L'absence de Pierre-Emerick Aubameyang lors des deux derniers matches des Gunners, samedi puis mardi soir, à chaque fois face à (d'abord en FA Cup puis en ) avait surpris le monde du foot.

A l'issue de la rencontre, remportée 3-1 par les Gunners, Mikel Arteta, le coach de l'équipe londonienne, avait apporté son soutien à l'attaquant sans trop s'appesantir sur le sujet : « Auba traverse une période difficile et nous sommes tous derrière lui. Cette victoire était pour lui. »

L'article continue ci-dessous

Cet après-midi, Aubameyang s'est exprimé sur Twitter afin d'expliquer son absence : le joueur était au chevet de sa mère, hospitalisée pour des problèmes de santé : « Merci pour tous vos messages et appels des derniers jours. Ma mère traverse des problèmes de santé et je devais être présent pour elle. Elle va déjà beaucoup mieux et je serai de retour à la maison ce soir. Je suis plus que reconnaissant envers les médecins et infirmiers qui l'ont aidé à traverser cette épreuve. Et évidemment, merci à mes fans d' pour vos preuves d'amour hier. »

Plus d'équipes

« PEA » a conclu son message en disait qu'il avait « hâte de revenir » sur les terrains. On devrait donc le voir rejouer dès samedi et c'est un énorme choc qui l'attend : Arsenal, huitième, recevra en effet , deuxième du classement, à l'occasion de la 21e journée de Premier League.