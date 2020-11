Arsenal-Aston Villa (0-3) - Arsenal sombre contre Aston Villa

Dépassé, Arsenal s'est incliné sur sa pelouse face à Aston Villa et continue de voir le haut du classement s'éloigner (0-3).

Une rencontre qui débute par une situation confuse, d'entrée. Sur une percée de Grealish côté gauche, McGinn ouvre le score pour les Villans après une poignée de secondes. Un but finalement refusé après de longues minutes pour un hors-jeu de Ross Barkley qui gêne Bernd Leno.

Pas de quoi réveiller pour autant : les Gunners restent timides dans le jeu. Et vont même finir par bel et bien concéder l'ouverture du score. Ou plutôt se l'infliger eux-mêmes, puisque c'est Bukayo Saka qui marque contre son camp sur un centre de Targett.

Arsenal n'y arrive pas, et malgré une possession du ballon en sa faveur, a toutes les peines du monde à s'approcher du but de son ancien portier, Emiliano Martinez. La seule véritable opportunité sera pour Lacazette, qui ne cadre pas sa tête sur un service de Tierney.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Malgré le coaching opéré par Mikel Arteta, et notamment les entrées de Ceballos, Nketiah et Pépé, Arsenal n'y est pas. Et concède même un deuxième but par l'intermédiaire d'Ollie Watkins d'une tête plongeante sur une remise de Barkley.

Le même Watkins qui s'offre un doublé quelques minutes plus tard après un déboulé de Grealish face à des Gunners spectateurs.

Une semaine après l'avoir emporté à Old Trafford contre , les Londoniens retombent déjà dans leurs travers et tombent dans la deuxième partie du classement.