Arsenal : Arteta, le projet... Declan Rice explique son choix de rejoindre les Gunners

Declan Rice a fait l'éloge du manager d'Arsenal, Mikel Arteta, et a révélé qu'il avait joué un rôle déterminant dans sa décision.

Arsenal a finalement conclu la signature de Rice en annonçant l'arrivée du joueur samedi. Juste après avoir finalisé son transfert, Declan Rice a révélé qu'il était un grand admirateur d'Arteta et que la présence de l'Espagnol dans le vestiaire d'Arsenal était l'une des principales raisons pour lesquelles il avait décidé de rejoindre le club du nord de Londres.

"Arteta a été un facteur important dans ma décision"

S'exprimant sur le site Internet d'Arsenal, Rice a déclaré : "Je suis très excité - il (Mikel Arteta) parle de lui-même. Avec Mikel et comment il travaille, l’équipe, la jeunesse de tout le monde, l’énergie autour du club et aussi le défi de ramener Arsenal à sa place, cela signifie beaucoup pour moi. Je sais que les fans veulent vraiment ça. Pour moi en tant que joueur, je suis venu ici vraiment avide d’avoir plus de succès et de passer mes meilleures années dans ce grand club.

"Vous voyez comment il travaille - vous avez un vrai aperçu de la façon dont il travaille sur le documentaire Amazon, comment il travaille avec ses joueurs et pas seulement en tant qu’entraîneur, mais psychologiquement à quel point il est bon avec les joueurs, comment il améliore les joueurs. Il est un facteur important dans la raison pour laquelle je suis venu ici. Je sais qu’il va tirer le meilleur parti de moi. Je sais que j’ai plus de niveaux à monter dans mon jeu, et j’ai l’impression qu’il est le manager qui m’amènera à ces niveaux supérieurs. Je suis vraiment excité de travailler avec lui", a ajouté l'Anglais.

"Tous les joueurs font l'éloge de ce club"

Declan Rice est conscient d'avoir rejoint une équipe très talentueuse : "Il y a des joueurs incroyables avec lesquels j’ai joué au niveau international et maintenant je partage ces mêmes fonctions au niveau du club. Tous ont fait l’éloge du club - comment chacun d’entre eux s’est amélioré sous le manager. Quand vous entendez des choses comme ça, vous le prenez vraiment dans votre foulée et écoutez".

"Vous avez des joueurs comme Saks (Bukayo Saka), qui est maintenant l’un des meilleurs ailiers au monde. Il y a Rammers (Aaron Ramsdale), qui est l’un des meilleurs gardiens. Vous avez Whitey (Ben White) en tant qu’arrière droit, qui était irréel l’année dernière. Il y a Smith Rowe et tant d’autres dans l’équipe. Ils parlent tous avec tant d’éloges du club et de la direction qu’il a prise ces dernières années, donc c’est vraiment excitant", a conclu l'international anglais.

Les Gunners ont déboursé la somme astronomique de 105 millions de livres sterling pour le milieu de terrain, ce qui en fait la recrue la plus chère de l'histoire du club. Il est également devenu le transfert britannique le plus cher de tous les temps, battant le record de 100 millions de livres de Jack Grealish. L'ancien joueur de West Ham est la troisième recrue d'Arsenal cet été, après Kai Havertz et Jurrien Timber.