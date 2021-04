Arsenal - Arteta : "La période d'adaptation est finie pour Pépé"

L'entraîneur des Gunners espère que Nicolas Pépé a enfin lancé sa carrière du côté d'Arsenal, après un an et demi irrégulier depuis son transfert.

La carrière de Nicolas Pépé à Arsenal est-elle enfin lancée ? Alors que se profile la fin de sa deuxième saison dans la capitale anglaise après son transfert depuis Lille, l'international ivoirien monte clairement en régime depuis plusieurs semaines.

Décisif face au Slavia Prague en League Europa et la semaine dernière en Premier League, l'ancien angevin a reçu les félicitation de son entraîneur, Mikel Arteta. Lequel espère qu'il va désormais enchaîner et laisser derrière lui son irrégularité des débuts en Angleterre. Et ce grâce notamment à un changement d'approche sur le plan mental.

"Je pense qu'il avait besoin de le faire, oui, a déclaré le technicien espagnol à propos de cette évolution chez son joueur. Il avait besoin d'une période d'adaptation et c'est fini maintenant. On ne peut plus compter sur l'adaptation, maintenant c'est une question de performances et il peut le faire."

La pression est donc maximale sur les épaules de Nicolas Pépé, sur qui tout le monde compte pour la fin de saison. Et en particulier le dernier carré de l'Europa League, pour lequel les Gunners se sont qualifiés en balayant le Slavia Prague sur sa pelouse ce jeudi (0-4).

En demi-finales, ils retrouveront une vieille connaissance en la personne d'Unai Emery, ancien entraîneur du club désormais à la tête de Villarreal et triple vainqueur de la compétition avec Séville entre 2014 et 2016.

"Il a les joueurs pour le soutenir, un manager pour le soutenir. Il a tout le staff qui est prêt à l'aider et tous les coéquipiers qui l'aiment vraiment, parce que c'est un personnage vraiment sympathique. Donc il n'y a pas d'excuses", poursuit Arteta à propos de Pépé.

"Nico a cette capacité mais cela dépend de lui, nous pouvons l'aider autant que nous le voulons, mais il doit avoir un état d'esprit et la cohérence pour faire ce qu'il peut faire."

Avant de cconclure : "Mais s'il a le niveau que je lui demande, il aura une grande chance de jouer parce qu'il a une qualité incroyable." Un niveau qui sera attendu dès ce dimanche pour la réception de Fulham, histoire pour les Gunners de se rapprocher du Top 8 de la Premier League, et de continuer à croire en une qualification européenne pour la saison prochaine.