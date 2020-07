Arsenal, Arteta encense David Luiz

L'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, a apprécié le match de son défenseur Brésilien face à Manchester City samedi.

Auteur d'une prestation médiocre face aux Skyblues le mois dernier en (0-3), David Luiz s'est offert une belle revanche samedi en demi-finales de face au même adversaire.

"Je n'ai eu aucun doute à propos de la réaction de David Luiz. Il a reconnu ses erreurs alors qu'il n'avait pas besoin de le faire. On commet tous des erreurs. Il s'est entraîné, il a aidé les autres, il a joué et il a été phénoménal. Je suis ravi que les gens puissent le voir ainsi. Et ils le félicitent parce qu'il le mérite", a estimé Mikel Arteta devant les médias anglais.

"On lui fait confiance, on n'a aucun doute sur ce qu'il peut faire. La meilleure façon de lui montrer cela, c'est de le faire jouer. Il a eu des moments difficiles, mais aussi des moments incroyables. C'est le lot des grands athlètes", a ajouté le manager espagnol.