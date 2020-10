Arsenal : Arteta a trouvé Partey "exceptionnel"

Débuts réussis pour Partey sous les couleurs des Gunners. Son coach est déjà sous le charme.

Il y a quelques semaines, s'était offert les services du trsè convoité milieu de terrain Thomas Partey, qui était arrivé depuis l'Atletico Madrid contre la bagatelle de 50 millions d'euros

Le milieu de terrain a connu sa première titularisation face au Rapid de Vienne, lors de la victoire des Gunners (2-1) jeudi en , et le Ghanéen est déjà apprécié par son manager Mikel Arteta.

"Je l'ai trouvé exceptionnel. Il a contrôlé et dominé le jeu au milieu, il a joué comme s'il était avec nous depuis très longtemps. Il nous a permis de garder la possession, le contrôle du match et nous a offert l'opportunité de faire le break. Il était le fer de lance de la création du jeu et il a été très bon", a ainsi indiqué le tacticien ibérique en conférence de presse.