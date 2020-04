Arsenal à l'affût pour Axel Disasi (Reims)

Les Gunners surveillent attentivement le défenseur remois de 22 ans en vue d'un transfert lors du prochain mercato.

s'intéresse au défenseur central de Reims, Axel Disasi. Le joueur de 22 ans a impressionné cette saison en et les recruteurs des Gunners l'ont surveillé de près ces derniers mois en vue du prochain mercato estival. Goal est en mesure de confirmer qu'Arsenal a envoyé une lettre d'intérêt au club champenois pour le défenseur qui devrait relever un nouveau challenge la saison prochaine.

Disasi n'a plus qu'un an sur son contrat et ne prolongera pas son contrat actuel. Reims est disposé à le laisser partir plutôt que de le céder gratuitement en 2021. Le club exigera 15 millions d'euros pour l'international tricolore des moins de 20 ans. Il n'y a aucune raison de baisser ce montant, car plusieurs clubs à travers l'Europe gardant un œil sur sa situation.

En , et sont intéressés, tandis que garde un oeil sur lui. Il y a également un fort intérêt de la part de certaines écuries allemandes. En somme, Disasi ne manque pas de courtisans. Et Arsenal, qui n'a pas fait d'offre pour le moment, est convaincu que ce prometteur arrière coche la plupart des cases qu'ils recherchent chez un renfort défensif alors qu'ils cherchent à réorganiser leur équipe sous la direction de Mikel Arteta.

Plus d'équipes

Disasi est peut-être jeune, mais sa marge de progression est importante et c'est ce qui a notamment séduit les responsables d'Arsenal. Il a également une bonne expérience derrière lui, ayant fait 31 apparitions cette saison, toutes compétitions confondues. Le club londonien le considère aussi comme un défenseur central intelligent, qui lit bien le jeu et qui est doté de la présence physique pour faire face aux exigences de la .

L'article continue ci-dessous

Reims a la meilleure défense de cette saison, n'ayant concédé que 21 buts en championnat, et Disasi, régulièrement titulaire au sein de la formation de David Guion, est considéré comme une raison majeure à cette solidité.

L'arrière central français, s'il rejoint la capitale anglaise, peut même espérer conquérir une place de titulaire à Arsenal à moyen terme. Pablo Mari, qui est prêté par Flamengo, n'est pas sûr d'être conservé dans le nord de Londres, tandis que David Luiz et Sokratis entamant la dernière année de leur contrat. Calum Chambers ne devrait pas non plus revenir avant la période de Noël à la suite de la blessure au ligament croisé qu'il a subie en décembre.

Les Gunners attendent cependant un autre Français dans ce secteur, en la personne de William Saliba (19 ans). Ce dernier arrive à la fin de la saison, après avoir signé en provenance ce Saint-Etienne. Il est ensuite retourné dans le Forez pour passer la campagne 2019-2020 en forme de prêt.