Arménie-Italie (1-3), la Squadra poursuit son sans-faute

L'équipe de Roberto Mancini a signé son cinquième succès en autant de matches en éliminatoires de l'Euro 2020.

Eliminatoires de l'

Arménie - : 1-3

Buts : Karapetian (11e); Belotti (28e, 80e), Pellegrini (77e)

À moins d’une invraisemblable catastrophe, l’Italie participera l’été prochain à l’Euro. La sélection transalpine est toute proche de valider sa qualification pour le tournoi continental, suite à sa cinquième victoire consécutive en éliminatoires. Une victoire acquise à Erevan contre l’Arménie (3e du groupe).

Le match avait pourtant très mal commencé pour les Azzurri. Au bout de 11 minutes de jeu, ils se sont retrouvés dos au mur après avoir concédé un but de Karapetian, consécutif à une perte de balle de Federico Chiesa. Marco Verratti et ses coéquipiers n’ont cependant pas douté après ce coup dur. Ils se sont ressaisis, en faisant notamment appel à leurs vertus collectives.

6 - Italy have won six consecutive games for their first time since February 2008, under Roberto Donadoni. Streak.#EuropeanQualifiers🇪🇺#ArmeniaItalia — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 5, 2019

En mettant du rythme et en se montrant plus appliqués sur les attaques placées, les visiteurs ont repris le fil de la partie. Et à la 28e minute, c’est en toute logique qu’Andrea Belotti a réussi à rétablir la parité. L’égalisation aurait d’ailleurs pu survenir cinq minutes plus tôt si le gardien arménien ne s’était pas opposé à un tir en pivot de Federico Bernardeschi.

L’Italie n’a pas paniqué

A 1-1, l’Arménie n’avait pas encore baissé pavillon. Mais les affaires des locaux se sont sérieusement compliquées à la 45e lorsque l’auteur de l’ouverture du score a été expulsé pour un cumul de cartons et aussi une vilaine simulation de Leonardo Bonucci. Avec un homme en moins, le seul objectif alors était de résister et sauver le nul. Jusqu’à la 77e minute, Mkhitaryan et ses coéquipiers tenaient tout de même ce précieux point. Le nouveau joueur de la Roma a même failli donner l’avantage aux siens à la 67e, mais sa frappe a été contrée in extremis par un défenseur transalpin. Au final, l’ancienne sélection de Bernard Casoni a fini par céder.

Le deuxième but italien est arrivé suite à un centre millimétré de Bonucci dans la surface. Lorenzo Pellegrini l’a repris d’une tête décroisée et libéré les siens. Le Gialorosso avait déjà été tout près de scorer à la 70e. A la 80e minute, et avec l’aide du poteau, Belotti a aggravé la marqué et clôturé le festival azzurro (3-1). Le joueur du a marqué des points au poste d’avant-centre, surtout qu’il s’est aussi vu refuser deux autres buts pour des hors-jeu inexistants.