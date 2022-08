"Arhbo", la nouvelle chanson officielle de la Coupe du Monde de la Fifa 2022™ qui célèbre l'hospitalité qatarienne

Elle est l'œuvre de la star portoricaine du reggaeton Ozuna et du rappeur franco-congolais Gims.

Ozuna et Gims ont travaillé de concert avec la FIFA pour permettre la sortie d' « Arhbo », le nouveau single officiel de la Coupe du Monde de la Fifa 2022™. Faisant suite à la sortie du premier hit « Hayya Hayya » (Better Together), ce morceau sera rendu disponible sur toutes les plateformes de streaming dès le 26 août 2022. En attendant, le clip a déjà capté l'attention de millions de fans depuis sa sortie sur YouTube vendredi.

RedOne, directeur en charge du divertissement créatif pour la FIFA, s'est exprimé en ces termes : « Je suis très honoré de prendre part à cette merveilleuse Coupe du monde au Qatar. Nous avons l'occasion de célébrer les vertus unificatrices du football et de la musique et de nous retrouver autour de ces passions communes. De telles occasions sont rares et nous nous devons de les saisir ! C'est tout le sens des paroles d' « Arhbo » : "Bienvenue, frères et sœurs, d'où que vous veniez ! Réunissons-nous et faisons la fête !" »

Dérivé du mot arabe « Marhaba », « Arhbo » constitue l'argot qatarien pour « bienvenue ». Forte d'un rythme exaltant, la chanson célèbre ainsi les valeurs d'unité et de solidarité incarnées par cette Coupe du Monde historique, alors que la grand-messe du football internationale débutera le 20 novembre prochain.

Cette chanson se donne pour objectif de réunir artistes, fans et joueurs en combinant les deux langues universelles que sont la musique et le football. Cette nouvelle version rend hommage à l'hospitalité qatarienne et offre un avant-goût de l'esprit qui règnera lors de la compétition.

Invité à donner ses impressions sur le morceau, Gims a déclaré : « Pour moi, Arhbo est une ode à l'hospitalité. Si le mot signifie littéralement « bienvenue », il représente bien plus que ça. Il est ce qui nous réunit aujourd'hui, vous et moi, et tout le monde. Il annonce l'esprit qui règnera lors de cet événement incontournable qu'est la Coupe du Monde. Que les fans soient là en personne ou par l'esprit, ils seront tous amenés à communier. »

De son côté, Ozuna s'est également exprimé sur le morceau: « Je pense que le mot « bienvenue », résume l'esprit de la chanson. Quel que soit la nature du voyage entrepris par chacun, tout le monde se sentira chez soi au Qatar. Ne dit-on pas que « la maison est là où est le cœur » ? Pour tous les gens qui viennent, et tous ceux qui souhaitent venir, nous disons « bienvenidos » et « bienvenue à la maison » ! ».

À l'approche de la compétition, ces deux premiers titres seront complétés par de nouveaux morceaux qui mettront en valeur des talents musicaux du monde entier, et contribueront à placer cette bande son sous le signe de l'éclectisme, comme souhaité par l'équipe FIFA Sound dans sa stratégie lancée l'an dernier.

« Arhbo », produit par RedOne et enregistré aux Katara Studios de Doha, sera disponible en téléchargement sur tous les services de streaming numérique le vendredi 26 août. Vous pouvez découvrir la vidéo officielle du single sur la chaîne YouTube de la FIFA ci-dessous.