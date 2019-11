Argentine-Uruguay : le ton est monté entre Messi et Cavani

Le match amical de gala entre l'Argentine et l'Uruguay a été marqué par de nouveaux gestes d'agacement de Lionel Messi, remonté contre Edinson Cavani.

Cela devient une habitude. Et elle ne surprend plus grand monde. D'ordinaire si placide, Lionel Messi montre, à chaque rassemblement de l' , sa face la plus sombre. Avant son retrait temporaire, on l'avait quitté passablement énervé, lançant des soupçons de corruption comme une bouteille à la mer après l'arbitrage de la demi-finale de la Copa America contre le , perdue par l'Albiceleste (0-2) le 7 juillet.

On l'avait retrouvé contre le Brésil, vendredi, avec le même visage belliqueux, le sélectionneur de la Seleçao Tite confiant même après la rencontre que la star l'avait invité à "la fermer". Bref, sous le maillot ciel et blanc, Lionel Messi est plus orageux que jamais. Et ce nouveau choc sud-américain contre l' , ce lundi soir, l'a encore attesté.

Selon ESPN, le numéro 10 du Barça aurait eu une vive altercation avec Edinson Cavani dans le tunnel du stade Bloomfield de Tel-Aviv. Les deux hommes auraient même failli en venir aux mains avant que Luis Suarez - proche des deux - ne les sépare.

ESPN:



Une bagarre a eu lieu entre Cavani et Messi dans le tunnel. Suàrez est intervenu et a séparé les deux joueurs. pic.twitter.com/QhObc0aGAJ — FR-Barça (@FRBarca__) November 18, 2019

Des mots ont également fusé pendant la rencontre, et ces scènes, où Messi semble inviter Cavani à en découdre, ont fait réagir sur la toile. Ambiance.