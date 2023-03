Argentine : Lionel Messi s'offre un triplé et atteint les 100 buts en sélection !

Lors de la alrge victoire de l'Argentine face à Curaçao dans la nuit de mardi à mercredi, Lionel Messi a dépassé les 100 buts en sélection.

Trois mois après son triomphe en Coupe du monde au Qatar, l'Argentine a tranquillement retrouvé les terrains. Après une victoire 2-0 face au Panama en amical dans une ambiance complètement folle au Monumental, l'Albiceleste affrontait la modeste équipe de Curaçao, 86è au classement FIFA, dans la nuit de mardi à mercredi. Dans ce nouveau match amical, les hommes de Lionel Scaloni n'ont pas fait dans la demi-mesure et se sont imposés sur le score de 7-0. Un score qui parait légèrement anodin devant la performance de Lionel Messi, qui n'a eu besoin de 20 minutes pour inscrire un peu plus son nom dans l'histoire de l'Argentine et du football en général.

Soirée historique pour Lionel Messi

Du pied droit, l'attaquant parisien ouvre le score pour son équipe et vient inscrire son 100è but en sélection. Grâce à cette réalisation, le septuple Ballon d'Or rejoint un cercle très fermé puisqu'avant lui seuls Cristiano Ronaldo (Portugal, 122 buts) et Ali Daei (Iran, 109) avaient franchi ce cap symbolique. Il est donc le premier joueur américain à réaliser cette performance. En plus de ce but historique pour sa carrière, La Pulga s'offre un triplé, le 9è de sa carrière avec l'Argentine, et une passe décisive pour Enzo Fernandez avant la pause.

Il porte ainsi sont total de buts internationaux à 102 et se rapproche un peu plus d'Ali Daei, qu'il aura sûrement l'occasion de dépasser d'ici la fin de sa carrière.