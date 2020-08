Arda Turan : "Ronaldo est mon ami, mais Messi est meilleur"

De retour à Galatasaray, Arda Turan s’est livré au débat Messi - Ronaldo et il affiche sa préférence pour son ancien coéquipier au FC Barcelone.

Depuis leur arrivée dans le monde professionnel, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont sans cesse mis en opposition afin de savoir qui est le meilleur joueur des deux. Pas facile tant les deux joueurs sont des monstres, à l’image de leur dix Ballon d’Or en commun.

Passé par le entre 2015 et 2018, Arda Turan a pu vivre au quotidien le génie de Messi. Est-ce cette proximité qui lui ont fait choisir un camp ? Une chose est sûre : pour le nouveau joueur de , la Pulga est bien ce qui se fait de mieux au monde actuellement.

"Messi est présent à chaque instant du football. Il peut dicter le jeu dans tous ses aspects, a indiqué le milieu turc lors d’un entretien accordé BeIn Sport . Il n’y a rien de mal à dire sur Ronaldo mais c’est un buteur, bien que très spécial. Messi fait tout dans ce jeu. Il fait des choses que vous ne pouvez même pas imaginer faire. Son intelligence, sa vision, sa manière de passer le ballon sont tous très différents. Et chaque personne à qui j’ai parlé de cela est d’accord avec moi. Sauf les gens qui sont proches de Ronaldo, ses coéquipiers, qui disent que c’est Ronaldo et c’est une réponse « politique ». Ronaldo est mon ami et ce n’est pas à moi de remettre en question sa qualité. Mais je pense que Messi est meilleur."