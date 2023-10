Blessé, Neymar Jr a eu droit à un très bel hommage de la part de son club saoudien, Al-Hilal.

La Saudi Pro League a recommencé, vendredi, avec les matchs de la dixième journée du championnat. En effet, la formation d’Al-Hilal a accordé son hospitalité à son homologue d’Al Khaleej Saihat au Prince Faisal bin Fahd Stadium.

Un bel hommage à Neymar

Pour son premier match après la trêve internationale d’octobre, Al-Hilal s’est offert Al Khaleej Saihat au Prince Faisal bin Fahd Stadium, vendredi. Les hommes du technicien portugais, Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Ils continuent ainsi leur invincibilité en championnat avec 8 victoires et deux matchs nuls. Ce qui leur fait totaliser 26 points en tête du classement.

Alors qu’il a joué ce match sans sa nouvelle recrue phare du dernier mercato estival, Neymar Jr, qui est blessé, Al-Hilal a tenu à rendre un bel hommage à son joueur brésilien. En effet, avant le coup d’envoi de la rencontre, les joueurs titulaires ont posé avec le maillot de l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone. Pareil pour les remplaçants. Les supporters, quant à eux, ont réalisé un poster sur lequel on peut voir Neymar. Dans un tweet, le club saoudien écrit : « La famille Al-Hilal attend ton retour Neymar Jr ». Pour sa par le compte fan du club rend également hommage à Ney : "Nous sommes avec toi.. Tu reviendras plus fort Neymar Jr".

Pour rappel, Neymar s’est blessé lors du match contre l’Uruguay dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Amérique du Sud. A l’issue de cette rencontre, l’équipe dirigée par Fernando Diniz a été battue (2-0) par les Uruguayens. Mais les Brésiliens ont reçu un véritable coup dur lors de ce match.

Getty Images

L’attaquant qui a signé cet été à Al-Hilal en provenance du Paris Saint-Germain, a quitté la pelouse suite à une grosse blessure. A la suite d’un contact avec De la Cruz, Neymar est mal retombé et s’est tordu le genou gauche. Il se fait remplacer par Richarlison (45e+4) après sa sortie en pleurs sur une civière. L’attaquant brésilien est en effet victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, en plus d’être blessé au ménisque.