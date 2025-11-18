Arabie Saoudite - Algérie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

Ce devait être un dernier test grandeur nature pour peaufiner les automatismes avant la Coupe d'Afrique des Nations. Mais le match amical de ce mardi face à l'Arabie Saoudite, à Djeddah, vire au casse-tête pour Vladimir Petkovic. Frappée par une véritable hécatombe de blessures, la sélection algérienne aborde cette rencontre dans l'urgence, contrainte de bricoler à quelques semaines du début de la compétition.

Une infirmerie pleine à craquer

Jamais Vladimir Petkovic n'avait connu une telle situation. Avec six forfaits majeurs, dont ceux de Ramy Bensebaïni, Hicham Boudaoui et du buteur en forme Mohamed Amine Amoura, l'effectif des Fennecs est décimé. Ces absences en cascade obligent le sélectionneur à revoir totalement ses plans et transforment ce match de préparation en une opération survie pour trouver des solutions de rechange crédibles.

L'Arabie Saoudite d'Hervé Renard en pleine confiance

Le défi est d'autant plus grand que l'adversaire est en pleine bourre. Qualifiée pour le Mondial et tombeuse de la Côte d'Ivoire (1-0) vendredi dernier, l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard arrive avec le plein de confiance. Le technicien français, qui n'a pas tari d'éloges sur "l'intensité" algérienne, voit ce match comme l'occasion idéale de se mesurer à une référence africaine. Pour les Saoudiens, invaincus depuis cinq matchs, l'objectif est de confirmer leur montée en puissance.

Un nouveau maillot pour un nouveau départ ?

Dans ce contexte morose, l'Algérie étrennera tout de même son nouveau maillot blanc, inspiré du zellige, pour la première fois. Un symbole de renouveau que les supporters espèrent voir se traduire sur le terrain, malgré les circonstances. Pour les joueurs présents, comme Riyad Mahrez ou le jeune Ibrahim Maza, ce match sera l'occasion de montrer que le groupe a de la ressource et du caractère, même dans la tempête.

Sur quelle chaine regarder Arabie Saoudite - Algérie ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇸🇦 Arabie Saoudite SSC Sports / STC / Shahid 🇩🇿 Algérie ENTV Terrestre / TV6 🇵🇹 Portugal Sport TV 4 🌍 MENA SSC Sports / STC / Shahid

💡 À noter : aucune diffusion prévue en France pour ce match amical. Pensez au VPN si vous souhaitez accéder aux chaînes internationales mentionnées.

Horaire et lieu du match Arabie Saoudite - Algérie

Ce match amical entre l'Arabie Saoudite et l'Algérie se jouera au stade Prince Abdullah al-Faisal de Djeddah, ce mardi 18 novembre à partir de 17h30, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'Arabie Saoudite

De son côté, l’Arabie Saoudite bénéficie d’un groupe quasiment au complet après sa victoire contre la Côte d’Ivoire. Hervé Renard devrait s’appuyer sur son onze habituel : dans le but, Al-Owais, protégé par une défense menée par Al-Bulayhi et Al-Amri. Le milieu sera animé par Al-Malki et Saleh Al-Shehri, tandis qu’en attaque, Waheb Saleh, très en forme, sera le principal atout avec trois buts lors des quatre dernières rencontres. Renard favorise l’équilibre et la combativité, avec des joueurs comme Kanno et Al-Dawsari capables d’apporter du danger sur les ailes. Cette ossature forte et une dynamique positive permettent à l’Arabie Saoudite d’aborder ce match test dans une grande sérénité et avec de réelles ambitions face à une Algérie amoindrie.

Infos sur l'équipe de l'Algérie

L’Algérie aborde cette rencontre privée de plusieurs cadres incontournables : Ramy Bensebaini, Farès Chaïbi, Hicham Boudaoui, Mohamed Amine Amoura, Luca Zidane et Mohamed Amine Tougaï, tous blessés. Cette cascade de forfaits oblige Vladimir Petkovic à composer avec un effectif remanié pour ce test avant la CAN. Le sélectionneur devrait aligner Benbot dans les buts, alors qu’en défense, Hadjam et Belghali sont pressentis, aux côtés de Chergui et Mandi. Au milieu, Bennacer, Zerrouki et Maza tiendront la baraque, tandis que les couloirs et l’attaque seront animés par Mahrez, Hadj Moussa et Bounedjah, dans un schéma classique en 4-2-3-1. La jeunesse prend donc le relais, signe d’un renouvellement accéléré et d’une nécessité tactique face à l’adversité.

