Après son arrivée à Crystal Palace, Doucouré dénonce des pressions reçues par des intermédiaires

Par l'intermédiaire de son avocat, le milieu se dit victime d'un chantage de la part d'individus qui auraient émis de « faux documents ».

Cheick Doucouré n’a pas manqué ses débuts avec Crystal Palace. Samedi, lors d’un match amical face à Ipswich Town, l’ancien Lensois transféré pour 22,5 millions d’euros (plus 5 de bonus) à Crystal Palace a disputé ses 46 premières minutes et a déjà pu faire remarquer son volume de jeu.

Cette première apparition sous le maillot des Glaziers n’a pas été perturbée par les pressions reçues par le joueur peu après l’annonce de son arrivée en Angleterre. En effet, selon nos informations, le milieu de terrain malien et l’agence Blackskill, qui le représente, ont reçu des demandes extravagantes de la part d’intermédiaires afin de récupérer de l’argent sur son transfert.

Ces personnes, visiblement mal intentionnés, ont affirmé qu’ils possédaient des documents prouvant que Cheick Oumar Doucouré aurait une double nationalité ivoirienne. Face à ce qu’ils dénoncent comme un chantage, le joueur de nationalité malienne, arrivé à l’âge de 11 ans à l’académie Jean-Marc Guillou de Bamako, et ses conseillers ont décidé de ne pas rester silencieux. Et sont même passés à l’offensive.

« Messages WhatsApp » et « faux documents »

Dans un communiqué, publié avec le soutien de Crystal Palace et de la fédération malienne de football, Cheick Doucouré et son entourage expliquent être « victimes d’un chantage et une tentative d’extorsion de fonds de la part de plusieurs individus agissant de concert (un agent de joueurs et un photographe, soutenus par un journaliste), manifestement appâtés par les gains supposément générés par cette transaction. »

Dans ce même document, transmis par leur avocat maître Alexis Rutman, le joueur et ses agents dénoncent l’utilisation de « fausses preuves » qui permettraient à ces individus d’affirmer que le joueur dispose d’une double-nationalité. « (Ils) exigent le paiement d’une somme d’argent en contrepartie de leur silence. »

L'article continue ci-dessous

« Plusieurs messages Whatsapp en ce sens, accompagnés de faux documents, ont ainsi été adressés à mon client et à son entourage au cours des jours écoulés. Cette situation est très grave et évidemment inacceptable, affirme-t-il, avant de préciser que son client et son entourage ne céderont rien face à de tels agissements qui exposent leurs auteurs à de sévères sanctions pénales. «

Cheick Doucouré et l’agence Blackskill ont d’ores et déjà prévu des actions judiciaires « tant sur le plan pénal que civil », contre ses individus. Mais aussi des personnes qui « soutiendraient, cautionneraient, relaieraient, sous quelque forme que ce soit, de tels agissements et/ou de telles accusations calomnieuses. »