Après Modric, un autre joueur de Liga refuse l'Arabie Saoudite

Après Luka Modric il y a quelques jours, c'est désormais un autre joueur de Liga qui vient de refuser l'Arabie Saoudite. Explications.

Si la mode lors de ce mercato estival est au départ à toutes jambes vers l'Arabie Saoudite, son désert et ses dizaines de millions, certains joueurs continuent de tenir tête à l'argent en privilégiant les projets sportifs. Particulièrement demandé ces dernière semaines, Luka Modric a finalement refusé l'une des plus grosses offres de l'histoire pour rester au Real Madrid. C'est désormais un autre joueur de Liga qui vient de mettre un stop à la Saudi Pro League.

L'Arabie Saoudite prend un nouveau stop en Liga

Si l'Arabie Saoudite est la destination footballistique à la mode cet été, certains semblent résister à l'appel de la masse. C'était le cas de Luka Modric, c'est désormais aussi celui de Takefusa Kubo. Surnommé le Messi japonais, le milieu offensif était passé par les équipes de jeunes du Barça et du Real Madrid avant de multiplier les prêts en Liga. Désormais actif à la Real Sociedad, il a préféré privilégier le projet sportif et le football européen.

Débarqué cet été à San Sebastian, l'international japonais semble vouloir s'établir dans la durée dans le pays basque où il a trouvé un bon mélange entre tranquillité et compétitivité. Selon le journal AS, cette volonté de durabilité s'est catégorisée par le refus d'un salaire à hauteur de 40M pendant 4 ans. Il faut dire qu'il a enfin trouvé le juste équilibre entre sa carrière et sa vie privée, le poussant à refuser également Naples et le Real Madrid. Comme bien d'autres avant lui, il est rapidement tombé amoureux du pays basque.